「エンドウの先発起用を考えなければ」遠藤航を開幕スタメンにすべき！リバプールの伝説DFが進言！敗れたパレス戦の守備陣を酷評「カウンターを誰も止められなかった」
遠藤航が所属するリバプールは、８月10日のコミュニティ・シールドで、クリスタル・パレスと対戦。二度のリードを追いつかれ、PK戦の末に敗れた。
ライアン・フラーフェンベルフが不在だったにもかかわらず、ベンチスタートとなった遠藤は71分に途中出場。いつも通り、中盤の守備で奮闘した。
８月15日のボーンマンスとのプレミア開幕戦でも、出場停止のフラーフェンベルフを欠くなか、遠藤を先発で起用すべきだと主張したのが、リバプールのレジェンドであるスティーブ・ニコル氏だ。リバプールの専門メディアに『EMPIRE OF THE KOP』がコメントを伝えている。
「いないと、気づかれないことがある。フラーフェンベルフは本来あるべき評価を受けていない。シーズン開幕から出場停止処分を受けているので、彼（アルネ・スロット監督）はエンドウの先発起用を考えなければならない。パレスがカウンター攻撃を仕掛けた際、相手がボールを奪った際に、誰も止められなかった。それが彼らにとっての懸念材料となるだろう」
元スコットランドDFは「フラーフェンベルフがシーズン開幕を逃すという事実を考えると、（スロット監督は）獲得したフォワード陣を総動員するのではなく、守備の見直しをする必要があるかもしれない。落ち着いて、守備面について考えてほしい」と主張した。
果たしてスロット監督は、日本代表のキャプテンを先発から使うだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介
ライアン・フラーフェンベルフが不在だったにもかかわらず、ベンチスタートとなった遠藤は71分に途中出場。いつも通り、中盤の守備で奮闘した。
８月15日のボーンマンスとのプレミア開幕戦でも、出場停止のフラーフェンベルフを欠くなか、遠藤を先発で起用すべきだと主張したのが、リバプールのレジェンドであるスティーブ・ニコル氏だ。リバプールの専門メディアに『EMPIRE OF THE KOP』がコメントを伝えている。
元スコットランドDFは「フラーフェンベルフがシーズン開幕を逃すという事実を考えると、（スロット監督は）獲得したフォワード陣を総動員するのではなく、守備の見直しをする必要があるかもしれない。落ち着いて、守備面について考えてほしい」と主張した。
果たしてスロット監督は、日本代表のキャプテンを先発から使うだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介