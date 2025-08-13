コミュニティ・シールドでは71分から投入された遠藤。(C)Getty Images

写真拡大

　遠藤航が所属するリバプールは、８月10日のコミュニティ・シールドで、クリスタル・パレスと対戦。二度のリードを追いつかれ、PK戦の末に敗れた。

　ライアン・フラーフェンベルフが不在だったにもかかわらず、ベンチスタートとなった遠藤は71分に途中出場。いつも通り、中盤の守備で奮闘した。

　８月15日のボーンマンスとのプレミア開幕戦でも、出場停止のフラーフェンベルフを欠くなか、遠藤を先発で起用すべきだと主張したのが、リバプールのレジェンドであるスティーブ・ニコル氏だ。リバプールの専門メディアに『EMPIRE OF THE KOP』がコメントを伝えている。

「いないと、気づかれないことがある。フラーフェンベルフは本来あるべき評価を受けていない。シーズン開幕から出場停止処分を受けているので、彼（アルネ・スロット監督）はエンドウの先発起用を考えなければならない。パレスがカウンター攻撃を仕掛けた際、相手がボールを奪った際に、誰も止められなかった。それが彼らにとっての懸念材料となるだろう」
 
　元スコットランドDFは「フラーフェンベルフがシーズン開幕を逃すという事実を考えると、（スロット監督は）獲得したフォワード陣を総動員するのではなく、守備の見直しをする必要があるかもしれない。落ち着いて、守備面について考えてほしい」と主張した。

　果たしてスロット監督は、日本代表のキャプテンを先発から使うだろうか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介