中国出身歌手、夫への手作り弁当公開「愛が詰まってる」「羨ましい」と反響
【モデルプレス＝2025/08/13】中国出身シンガーソングライターのJU!iEが8月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫への手作り弁当の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】中国出身歌手、夫への手作り弁当
JU!iEは「夫の弁当を作った 今日の色いい感じ」と夫のために手作りした弁当を公開。木製の弁当箱に彩り豊かなおかずがバランス良く詰められた弁当を披露した。
この投稿に、ファンからは「愛が詰まってる」「羨ましい」「美味しそう」「素敵な奥さん」「手作り弁当いいな」「幸せそう」といったコメントが寄せられている。
JU!iEは、1995年8月1日生まれ、中国出身。米バークリー音楽院卒業後NYで音楽活動を開始、2022年より日本で音楽活動をスタート。英語、日本語、中国語3ヶ国語を使ったグローバルなクリエイティングが特徴。アーティスト活動と並行し、モデルとしても活動している。人気恋愛番組「オオカミ」シリーズのNetflix版「オオカミちゃんには騙されない」（2023）に出演し、話題を呼んだ。2025年2月13日に結婚したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆JU!iE、夫への手作り弁当を披露
