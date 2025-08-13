池田美優（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/08/13】タレントの“みちょぱ”こと池田美優が12日、自身のInstagramを更新。秋らしいチェック柄のキャミソールワンピース姿を公開し、反響が寄せられている。

【写真】みちょぱ、美スタイル映えるキャミワンピ姿

◆みちょぱ、秋めいたコーディネートを披露


みちょぱは「最近少し涼しいから ブーツだったりチェックだったり 若干秋めいてきた」と季節の変化に合わせたファッションについてコメント。チェック柄のキャミソールワンピースにブーツを合わせた秋らしいスタイリングで、小麦色の肌の美しいスタイルを披露している。

この投稿に、ファンからは「最強コーデ」「ギャル感あって可愛い」「秋っぽくて素敵」「スタイル抜群」「可愛い」「お洒落」といった声が上がっている。（modelpress編集部）

