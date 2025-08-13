布袋寅泰が自身のInstagramを更新し、豊川悦司らとの豪華ショットを投稿した。

【写真】ギタリズムTシャツを着た俳優・豊川悦司との笑顔の2ショットを公開した布袋寅泰

■豊川悦司、菊池武夫、森雪之丞、小渕健太郎が追加公演の日本武道館に

8月11日に日本武道館公演『GUITARHYTHM VIII TOUR “The Final in 武道館”』を行った布袋。この公演は最新アルバム『GUITARHYTHM VIII』をコンセプトにした全国ツアー『HOTEI the LIVE 2025 “GUITARHYTHM VIII TOUR”』の追加公演として開催された。

布袋は「武道館に訪れてくれた素敵なゲストの皆さんと」と綴り、武道館公演を見に来たゲスト4人との2ショットを公開。続けて、「ライブは久しぶりの豊川悦司さん。ギタリズムTシャツがよく似合ってる」とコメント。写真は、豊川との2ショットからスタート。黒い“ギタリズム”Tシャツを着てギターを弾くポーズを取っている豊川に、布袋は肩に手を回して笑顔を見せており、楽しそうな笑顔が印象的だ。

さらに、「敬愛するミスター・ダンディズム菊池武夫さん」とファッションデザイナーの菊池武夫との2ショットを披露。キャップをかぶり、キース・ヘリングのTシャツに黒のアウターを重ねている菊池は、布袋の言葉どおりダンディーさが漂っている。

続けて、「ギタリズム2から34年の間作詞を担当してくれている森雪之丞さん」と、作詞家・森雪之丞との2ショット（3枚目）も公開。グッドサインを作る森と並んで、布袋も笑顔を見せている。さらに「そして今回のツアーは7本参加の小渕健太郎くん」と、布袋をリスペクトするコブクロ小渕健太郎との2ショット（4枚目）を披露した。

そして「それぞれが武道館ファイナルを包んだ大きなエネルギーに感嘆と感動の言葉で祝ってくれました。嬉しかった！その他訪れてくれた多くのアーティストや関係者の皆さん、ありがとう！」と感謝の気持ちも記した。

SNSには「どれも素敵な2ショット！」「豊川さん、ツアーTシャツが似合ってる」「布袋さん、最高の笑顔ですね」といった声が集まっている。

■「Rock’n’roll, my friend.」とコメントした豊川

豊川、菊池、小渕も自身のInstagramに2ショットを披露。

豊川は「Rock’n’roll, my friend.It always inspires me.」というコメント。

菊池は「昨夜 武道館ライブ 最高 爆発的サウンド ギター ヴォーカル 観客の一体感 格好いいー ゲストのチャーさんも」と感想を記した。

小渕は「一言で言うと、衝撃的超絶演奏力圧倒的完成度宇宙一空間究極一体感、、幾つの言葉を並べても、昨夜の1秒分も表現できません。心の底まで響き渡り、記憶に残る、素晴らしいライブでした」と熱いコメントと共に2ショットを披露。“一言で言うと”と言いながら、たくさんの感想を綴り、最後は「布袋さん、ありがとうございました！次のライブも、楽しみにしています！」というメッセージで締めくくっている。