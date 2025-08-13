Snow Manの阿部亮平が8月12日に自身のInstagramを更新。事務所への入所21周年を迎えたことを報告した。

■「事務所に入所して21周年になりました！！」と報告した阿部亮平

2004年8月12日に入社した阿部。「事務所に入所して21周年になりました！！」と報告し、「今後ともよろしくお願いします」とウインクの絵文字を添えた。

投稿された写真はSnow Man初のスタジアムツアー『Snow Man 1st Stadium Live Snow World』日産スタジアム公演のステージフォト。

白地に青やシルバーの装飾が施された衣装を着た阿部が、しゃがんで座り目を少し細めて歌っている姿（1枚目）、躍動感のあるダンスシーン（2枚目）、髪をなびかせてステージを走っている姿（3枚目）、かぶったフードを押さえながら足を高く上げている姿（4枚目）の全4枚の写真を披露した。

ファンからは「おめでとう」と祝福の声が殺到。また「なびいてる髪の毛まで愛おしい」「最高のアイドル」「キラキラ輝いてる」「めちゃくちゃカッコイイ」「かっこよすぎて息できない」「イケ散らかしてる」といった声も寄せられている。

■『Snow World』の衣装はラウールがプロデュース

Snow Man

