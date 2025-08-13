キュートなバックデザインが魅力！【ラスティ】のラッシュガードでスタイルもUV対策もバッチリ！
日差しから首元までしっかりガード！【ラスティ】のスマイルラッシュガードが夏のお出かけに最適。
RUSTYの売れ筋ニコちゃんシリーズ。ポリエステル2WAY素材を使用したラグランデザイン。胸にブランドのロゴをプリントし、背中にはスマイルグラフィックを大胆にプリント！ハイネックのプルオーバーラッシュガード。
RUSTYで人気のスマイルモチーフを大胆に背中にプリント。夏のレジャーに映えるデザイン。
ファスナーなしのプルオーバー＆ラグランスリーブ仕様で、動きやすさと着脱のしやすさを両立。
首元までしっかりカバーできるハイネックデザインで、強い日差しにも安心して対応できる。
ストレッチ性のあるポリエステル混素材で、海辺やアウトドアでも快適なフィット感が続く。
