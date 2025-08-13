子ども向けカメラ「myFirst Camera」シリーズで撮影した写真・動画を対象としたフォトコンテスト「レンズに映った、こどもたちの夏」が開催中だ。9月30日（火）まで作品を募集している。

myFirst Cameraは、子どもが自分で扱えることを企図したキッズカメラシリーズ。プリント機能を備えたものなど、バリエーションに富んだモデルを展開している。

コンテストで募集するのは「カメラの性能でも、大人の視点でもなく、“こども自身の世界”を映した作品」。4歳～15歳を対象に、自分の目線で見た夏の思い出や、自然、水中の写真を募る。

同カメラシリーズで撮影した写真または動画が対象の「myFirst Camera部門」と、大人のスマートフォンを使って子どもが撮影した写真が対象の「一般部門」を用意する。

各部門で最優秀賞、優秀賞、特別賞を選出。選ばれた応募者にはVisaギフトカードなどの副賞が贈られる。

コンテスト概要

開催期間

2025年8月8日（金）～9月30日（火）

※作品の撮影期間は2025年7月20日（日）～9月30日（火）であること。



募集テーマ

夏の思い出：家族や友達と過ごす夏のシーンなど 自然の写真：海・山・川・生き物など 水中写真：水の中、水遊び中のシーンなど

※いずれかに沿った作品で応募。



部門

審査対象

写真コース：写真1枚 動画コース：10～20秒の動画作品大人のスマートフォンを使って子どもが撮影した写真1枚

4歳～15歳。応募時には、作品に加えて「撮影エピソード」や「お子様による作品説明」を添えること。

賞・副賞

応募方法

最優秀賞（1名）：Visaギフトカード1万円分＋公式サイトクーポン1万円分＋minoぬいぐるみ 優秀賞（2名）：Visaギフトカード5,000円分＋公式サイトクーポン5,000円分＋minoぬいぐるみ 特別賞（2名）：Visaギフトカード5,000円分＋minoぬいぐるみ最優秀賞（1名）：Visaギフトカード1万円分＋公式サイトクーポン1万円分＋minoぬいぐるみ 優秀賞（1名）：Visaギフトカード5,000円分＋公式サイトクーポン5,000円分＋minoぬいぐるみ 特別賞（1名）：Visaギフトカード5,000円分＋minoぬいぐるみ特設サイトのフォームから応募（Googleアカウントを持っている場合） 専用メールアドレス「sendoda@myfirst.tech」に応募（Googleアカウントを持っていない場合）