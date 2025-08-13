子どもの目線で撮った作品を募集。4歳～15歳対象の写真・動画コンテスト
子ども向けカメラ「myFirst Camera」シリーズで撮影した写真・動画を対象としたフォトコンテスト「レンズに映った、こどもたちの夏」が開催中だ。9月30日（火）まで作品を募集している。
myFirst Cameraは、子どもが自分で扱えることを企図したキッズカメラシリーズ。プリント機能を備えたものなど、バリエーションに富んだモデルを展開している。
コンテストで募集するのは「カメラの性能でも、大人の視点でもなく、“こども自身の世界”を映した作品」。4歳～15歳を対象に、自分の目線で見た夏の思い出や、自然、水中の写真を募る。
同カメラシリーズで撮影した写真または動画が対象の「myFirst Camera部門」と、大人のスマートフォンを使って子どもが撮影した写真が対象の「一般部門」を用意する。
各部門で最優秀賞、優秀賞、特別賞を選出。選ばれた応募者にはVisaギフトカードなどの副賞が贈られる。
コンテスト概要
開催期間
2025年8月8日（金）～9月30日（火）
※作品の撮影期間は2025年7月20日（日）～9月30日（火）であること。
募集テーマ夏の思い出：家族や友達と過ごす夏のシーンなど 自然の写真：海・山・川・生き物など 水中写真：水の中、水遊び中のシーンなど
※いずれかに沿った作品で応募。
部門【myFirst Camera部門】 写真コース：写真1枚 動画コース：10～20秒の動画作品 【一般部門】 大人のスマートフォンを使って子どもが撮影した写真1枚
審査対象
4歳～15歳。応募時には、作品に加えて「撮影エピソード」や「お子様による作品説明」を添えること。