¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ï¥ï¥¤¤Î¿¿¼îÏÑ¤Ë¤¢¤ëÀï´Ï¥ß¥º¡¼¥êµ­Ç°´Û¤Ç¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢¹­Åç¸¶Çú¤ÎÈïÇú¼Ô¤¬¤½¤ÎÂÎ¸³¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¹­Åç¸¶Çú¤ÇÈïÇú¤·¤¿ ³Þ²¬Äç¹¾¤µ¤ó
¡Ö°ìÈ¯¤ÎÇúÃÆ¤¬Ì´¤ä´õË¾¡¢Ì¤Íè¤òÌ¿¤È°ì½ï¤ËÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×

12ºÐ¤Î»þ¤Ë¹­Åç¤ÇÈïÇú¤·¡¢Î¾¿Æ¤ò¼º¤Ã¤¿³Þ²¬Äç¹¾¤µ¤ó¡Ê92¡Ë¡£

12Æü¡¢ÆüËÜ¤Ë¤è¤ë¹ßÉúÊ¸½ñ¤ÎÄ´°õ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢Àï´Ï¥ß¥º¡¼¥êµ­Ç°´Û¤Ç¼«¿È¤ÎÈïÇúÂÎ¸³¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

»²Îó¼Ô
¡ÖÅê²¼¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢²æ¡¹¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³ËÊ¼´ï¤ÏÇÑÀä¤µ¤ì¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡×
¡ÖÈá·à¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤Æ¤âÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡×

¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤Ë¤è¤ëÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î³«Àï¤È½ªÀï¤Î2¤Ä¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢ÈïÇú¼Ô¤¬ÂÎ¸³¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢»²Îó¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÎÞ¤°¤à¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£