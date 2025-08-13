乃木坂46井上和、念願の『non-no』ソロ表紙！なにわ男子大橋和也の特集タイトルは「やっぱり、大橋和也はトクベツ！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■赤と白にまつわる素敵な思い出が増えました♡（乃木坂46井上和）

乃木坂46の井上和となにわ男子の大橋和也が、8月20日発売の『non-no』10月号の表紙に登場する。

■井上和

通常版と増刊の表紙を飾るのは、ノンノ専属モデルであり乃木坂46のメンバーでもある井上和。2025年4月号ではノンノモデルとしても、グループのメンバーとしても先輩である遠藤さくらとのペアで初表紙登場となったが、この号で念願のソロ表紙が実現。記念すべきW表紙のキーカラーは、乃木坂46でのサイリウムカラーである赤と白だ。

中面のカバーガール特集は、通常版＆特別と増刊とで写真が異なるスペシャルな仕様となっている。通常版と特別版掲載のカバーガール特集「井上和のおふもーど。」では、編み物やお絵描きなど、リアルな井上の休日を覗いているようなフォトストーリーを展開。増刊では、井上の飼い猫目線で捉えたアナザーストーリー「井上和の気まぐれな休日」を掲載している。

■大橋和也

特別版表紙を飾るのは、なにわ男子の大橋和也。 大好評の主演映画『君がトクベツ』のドラマ化が決定したことを記念した「やっぱり、大橋和也はトクベツ！」と題した特集では、いつも笑顔でいる理由や、撮影が終わった今も定期的に会っているという劇中グループ・LiKE LEGENDメンバーとの交流、最近はじめたあらたなルーティーンなど、多彩な質問に答えている。とじ込み付録の厚紙ピンナップは、「kawaii side」と「cool side」の両A面仕様。

書籍情報

2025.08.20 ON SALE

『non-no』（ノンノ）10月号通常版

表紙：井上和（乃木坂46）

2025.08.20 ON SALE

『non-no』（ノンノ）10月号増刊

表紙：井上和（乃木坂46）

2025.08.20 ON SALE

「non-no」（ノンノ）10月号特別版

表紙：大橋和也（なにわ男子）

※通常版と特別版は表紙以外同じ内容。増刊のみ、表紙および中面のカバーガール特集の写真が異なる。

