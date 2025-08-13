日経225先物：13日正午＝670円高、4万3330円
13日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比670円高の4万3330円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万3301.07円に対しては28.93円高。出来高は3万1983枚となっている。
TOPIX先物期近は3097.5ポイントと前日比35.5ポイント高、現物終値比3.65ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43330 +670 31983
日経225mini 43330 +665 398225
TOPIX先物 3097.5 +35.5 40331
JPX日経400先物 27910 +320 2793
グロース指数先物 780 +4 1828
東証REIT指数先物 1894.5 -1.5 256
株探ニュース
