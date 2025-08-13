　13日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比670円高の4万3330円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万3301.07円に対しては28.93円高。出来高は3万1983枚となっている。

　TOPIX先物期近は3097.5ポイントと前日比35.5ポイント高、現物終値比3.65ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 43330　　　　　+670　　　 31983
日経225mini 　　　　　　 43330　　　　　+665　　　398225
TOPIX先物 　　　　　　　3097.5　　　　 +35.5　　　 40331
JPX日経400先物　　　　　 27910　　　　　+320　　　　2793
グロース指数先物　　　　　 780　　　　　　+4　　　　1828
東証REIT指数先物　　　　1894.5　　　　　-1.5　　　　 256

株探ニュース