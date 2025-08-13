世界陸連のコンチネンタルツアー・ゴールド大会、ハンガリーグランプリが日本時間13日に行われ、棒高跳の世界記録保持者、A.デュプランティス（25、スウェーデン）が、自身の世界記録を1cm更新する6ｍ29で優勝した。デュプランティスの世界記録更新は13回目となる。

6m11に2回目で成功し、優勝を決めたデュプランティスは、その後6m29に挑戦。1回目は足を引っかけ失敗したが、手拍子を求めてスタートした2回目は、バーを揺らしながらもクリアした。ガッツポーズで喜びを表現するデュプランティスを2位のE.カラリス（25、ギリシャ）が抱きかかえ、祝福した。

デュプランティスはオリンピックと世界陸上で2連覇中。9月13日に開幕する東京世界陸上へも意欲を見せていて「東京大会で優勝したい。日本の観客の前でまた良い記録を出したい」と話している。

【結果】

5m62 ×○

5m72 −

5m82 ○

5m92 −

6m02 ○

6m11 ×○

6m29 ×○

■アーマンド・デュプランティス（25、スウェーデン）

1999年11月10日生まれ、元棒高跳の選手だった父が作った自宅裏庭の練習場で競技を開始。2015年のU18世界陸上、2018年のU20世界陸上で金メダル。世界陸上は2019年ドーハで銀メダル。その後、2022年オレゴン、2023年ブダペストで連覇。五輪は2021年東京、2024年パリで金メダルを獲得。2024年には大谷翔平やテニスのN.ジョコビッチ、サッカーのレアル・マドリード所属のV.ジュニオールなど錚々たる面々を抑えて、国際スポーツプレス協会（AIPS）が選出するスポーツ界の年間最優秀選手に輝いた。

