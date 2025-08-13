¡ÚMLB¡Û¡È2Ç¯¤Ö¤ê8Ï¢¾¡¡É¥Þ¥ê¥Êー¥º¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ÈÆ±Î¨¼ó°Ì¤Ë¡¡ÊÆµ¼ÔÀä»¿¤Î²÷¿Ê·â¡ÖÂÇÀþ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢ÀèÈ¯¤Ï¶¯ÎÏ¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ï°µÅÝÅª¡×
¥¢¡¦¥êー¥°À¾ÃÏ¶è¤Î¥Þ¥ê¥Êー¥º¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥ªー¥ë¥ºÀï¤Ë1－0¤Ç¿É¾¡¡£ÀèÈ¯¤Î¥¸¥çー¥¸¡¦¥«ー¥ÓーÅê¼ê¤¬7²ó3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ7Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¡£4Åê¼ê¤Î·ÑÅê¤Ç½é²ó¤ÎÆÀÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢´°Éõ¥ê¥ìー¤Ç8Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±ÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë1－14¤ÇÇÔÀï¡£67¾¡53ÇÔ¤Ç¥Þ¥ê¥Êー¥º¤ËÆ±Î¨¤ÇÊÂ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥È¥ìー¥É²ÃÆþ¤Î¥Í¥¤¥éー¤¬·è¾¡Å¬»þÂÇ
»î¹ç¤Ï½é²ó¡¢¥È¥ìー¥É´ü¸Â¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Í¥¤¥éーÆâÌî¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç¥Þ¥ê¥Êー¥º¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÈ¯¥«ー¥Óー¤¬¥ª¥ê¥ªー¥ë¥ºÂÇÀþ¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤²÷Åê¤Ç7²ó¤Þ¤Ç¤Ë7Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¡£Ìµ¼ºÅÀ¤Î¤Þ¤Þ¸åÂ³¤ËÂ÷¤·¤¿¡£
2ÈÖ¼ê¥¨¥É¥å¥¢¥ë¥É¡¦¥Ð¥¶¥ë¥É¡¢3ÈÖ¼êº¸ÏÓ¥²ー¥Ö¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¢ー¤È¾®¹ï¤ß¤ÊÅê¼ê·ÑÅê¤Ç¡¢ºÇ½ª²ó¤ÏÍÞ¤¨¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¦¤â¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÎ¿¤¤¤Ç´°Éõ¥ê¥ìー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
1－0¤Ç¥ª¥ê¥ªー¥ë¥º¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¥Þ¥ê¥Êー¥º¤Ï¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î8Ï¢¾¡¤Çº£µ¨67¾¡53ÇÔ¡£0.5¥²ー¥àº¹¤Î¼ó°Ì¥¢¥¹¥È¥í¥º¤¬»î¹ç¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Î¾¥Áー¥à¤¬Æ±Î¨¤ÇÊÂ¤ó¤À¡£
ÊÆÊüÁ÷¶É¡ØESPN¡Ù¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ê¥Êー¥º¤Ï8Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¡¢¥È¥ìー¥É´ü¸Â°Ê¹ß¤Ï10¾¡1ÇÔ¤À¡£Èà¤é¤ÎÂÇÀþ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢ÀèÈ¯¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ï¶¯ÎÏ¤Ç¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î¸å¤í¤Ï°µÅÝÅª¡£Èà¤é¤Ï10·î¤Ë¶²¤í¤·¤¤¥Áー¥à¤À¡×¤È¾Î»¿¡£¥Í¥¤¥éー¤È¥¨¥¦¥Ø¥Ë¥ª¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹ÆâÌî¼ê¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ëº¸ÏÓ¤Î¥±¥¤¥ì¥Ö¡¦¥Õ¥¡ー¥¬¥½¥óÅê¼ê¤ò¥È¥ìー¥É¤ÇÊä¶¯¡¢Àª¤¤¤òÁý¤·¤¿¥Þ¥ê¥Êー¥º¤Î²÷¿Ê·â¤Ë»¿¼¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£