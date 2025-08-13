今日13日は『盆の入り』です。新潟市内のお寺では、朝から多くの人が墓参りに訪れています。



新潟市中央区の勝楽寺では、先祖の墓に花や線香を手向け、手を合わせる人の姿がありました。ここ数年は墓参りの分散が進んでいて、混雑や暑さを避けて朝早く訪れる人も多いということです。



■墓参りに訪れた人

「『いつもありがとうこれからがんばるよ』（とお参りした）。」

「主人の具合が悪いので、それをお願いした。」

「おじさんおばさんが(お墓に)入っている。『また来ましたよ』と『会いに来ました』と(お参りした)。」



勝楽寺では、毎年お盆に2000組ほどが墓参りに訪れます。