「史上最大の海戦」と称されることもある、第二次世界大戦で日米が激しい戦闘を繰り広げたレイテ沖海戦。「神風特別攻撃隊」が初めて組織的に運用された戦場とされ、旧日本軍は総力を注ぎ込むも壊滅的な打撃を受けた。

『生還特攻 4人はなぜ逃げなかったのか』（戸津井康之著、光文社）から、レイテ沖海戦で戦艦「最上」に乗船し、特攻をも覚悟しながら生還した加藤昇さんのインタビューをお届けする。（全3回の1回目／続きを読む）

◆◆◆

待機中の「零式水偵」にも発艦命令が…

22日、加藤が乗艦する「最上」はフィリピン東部に位置するスリガオ海峡へと向かっていた。24日、「最上」から偵察のために飛び立った2機（午前2時と午前7時に分かれて）の「零式水偵」がレイテ湾上空で、湾内に米艦隊が集結している状況を確認し、報告した後、ミンドロ島の基地へ帰投していた。

加藤は「最上」の艦内で偵察任務の命令を待ち、控えていた。まだ、残された3機の「零式水偵」が、「最上」の後部甲板の上で発艦の命令を待っていた。そして待機中の「零式水偵」にもついに発艦命令が出る。

だが、その命令の内容は偵察任務ではなかった。

「偵察任務で離陸していった2機の『零式水偵』を見送った後、私たちは残った3機の機体から、はずせる部品をすべてはずし、機体の外へと運び出していました」



零式水上偵察機、通称「零式水偵」（書籍より転載、以下同）

決戦直前。

「3機の『零式水偵』は地上戦で温存するため、『最上』から陸の基地へ移動させる計画が実行されたのです」と加藤が説明する。

「航空整備兵たちを乗せられるだけ機体へ乗せました。『零式水偵』は3人乗りですから、部品をはずせば結構、広いスペースが確保でき、定員以上でも人を乗せることができます。だから、機体の隙間という隙間に身体を折り曲げさせて押し込むようにして何人も乗せました」と加藤は話す。

通常よりも、はるかに“定員オーバー”となった3機の「零式水偵」であるが、カタパルトから弾き出されるようにして次々と発艦。「最上」から飛び立っていった。

発艦直後は重い機体を傾けるようにしながらも、上空で体勢を立て直した「零式水偵」は、両翼をふりながら、甲板に並んだ加藤たち乗組員に別れを告げると、そのままミンドロ島へと向かって飛び去っていった。

「もう、偵察用の艦載機は必要なかったですからね。航空整備兵も同じです。私ですか？ もちろん『最上』に残りましたよ。だって私は海軍少尉ですから」

士官たちは「おそらく、二度と生きては帰れない」と覚悟した

加藤は平然とこう語るが、「零式水偵」の搭乗員なのだから、一緒にミンドロ島へ向かっていてもおかしくなかったはずだ。貴重な偵察要員を温存するためにも……。

「いえ、いくら私が『最上』艦載機の偵察要員として艦に乗っているからとはいえ、海軍少尉が戦場を離れるわけにはいかないのです。“逃げる気”も無論ありませんしね……。艦と運命をともにする。それが海軍士官の務めなのです」

個室の「ガンルーム」が与えられ、ベッドで就寝でき、従兵も付く。それは階級の責任の重さへの処遇として与えられた権限であり、その権限を加藤はこのとき、責務、義務として戦場で果たそうとしていた。

加藤のほか「最上」に残った士官たちは皆、同じく“決死の覚悟”を固めていた。加藤が明かす。

「上官からこう言われたんです。『おそらく我々は、もう二度と生きては帰れない』と……」

「いよいよ出撃のときが来ました。私たちの乗る『最上』は、決戦を控え、洋上で待機していた戦艦『山城』、次いで『扶桑』。この2隻の後について3隻で一直線にレイテ湾へと突入して行きました」

戦闘開始である。加藤は飛行甲板に上がって見張り任務についた。すかさず米艦隊の駆逐艦が激しい攻撃を仕掛けてくるのを確認した。

「一斉に発射された無数の魚雷の影が、我々の艦隊に向かって突き進んでくる光景を今でもはっきりと覚えています」

どんどん近づいてくる敵魚雷に対し、「我々の艦も高角砲や25ミリ機銃などで応戦しますが、それを突破した魚雷が、次々と味方の軍艦に襲い掛かっていきました」

見張り番についていた加藤は冷静沈着に波しぶきを上げて接近してくる魚雷の影を追っていた。

「前を進む『扶桑』は、さすがに戦艦の貫禄でした。敵の魚雷数本の直撃を受けたのですが、しばらくは、びくともせずに持ちこたえていたのですから。しかし、やがて炎が弾火薬庫に移り、誘爆。大爆発を起こしました。その後、大炎上し、真っ黒い煙を上げながら、ゆっくりと沈没していきました」

加藤が体験する地獄絵図のような海戦は、まだ始まったばかりだった。

「さらに、空爆にさらされた『山城』が、しだいに速力を落とし、敵艦隊につかまると集中砲火を浴び、被弾した艦橋が轟音を立てながら崩れ落ちていきました」

米艦隊の情け容赦ない猛攻は止まなかった。

（戸津井 康之／Webオリジナル（外部転載））