福留光帆、クロちゃんは「年齢と体形と見た目が本当に違う人であればマジで好きになってる」

タレントの福留光帆（21歳）が、8月11日に放送されたバラエティ番組「くりぃむナンタラ」（テレビ朝日系）に出演。安田大サーカス・クロちゃんについて「年齢と体形と見た目が本当に違う人であればマジで好きになってる」と語った。



安田大サーカス・クロちゃんを深堀りする企画が行われ、毎日LINEでやり取りをしているという福留光帆が問題の出題者として番組に登場。



くりぃむしちゅーが「クロちゃんのことを信頼してるのは本当なんですね？」と質問すると、福留は「もう本当に…年齢と体形と見た目が本当に違う人であれば、マジで好きになってると思います」と答える。



ヒコロヒーは「それはもう別人やから」とツッコミを入れ、コロコロチキチキペッパーズ・ナダルも「ほぼ全部アカンやんか」とツッコミ。福留は「それぐらい中身がすごい大好きなので」と語った。