「史上最大の海戦」と称されることもある、第二次世界大戦で日米が激しい戦闘を繰り広げたレイテ沖海戦。「神風特別攻撃隊」が初めて組織的に運用された戦場とされ、旧日本軍は総力を注ぎ込むも壊滅的な打撃を受けた。

この戦場では、指揮系統が混乱して旧日本軍の戦艦同士が衝突するという事故も起こっている。 『生還特攻 4人はなぜ逃げなかったのか』（戸津井康之著、光文社）から一部抜粋し、お届けする。



レイテ沖海戦には戦艦「大和」も参加している。写真は1944年10月26日、米軍が撮影した大和（書籍より転載）

「皆、全身、血まみれになって、亡くなっていたのです」

加藤が見張り番をしていた、すぐ近くの甲板の上に無数の敵弾が撃ち込まれ、「最上」も被弾していった。

「着弾した衝撃で、目の前の甲板が大きく変形しながらめくれ上がっていきました。私は伝令として艦橋へ駆け上がりました」

その直後だった。「最上」の艦橋を敵弾が直撃したのだ。急いで艦橋に駆け上がった加藤は、己の目に飛び込んできた光景に衝撃を受けた。

「無残に破壊された艦橋のなかで、艦長も副長も、そして多くの上官たちが、皆、全身、血まみれになって、亡くなっていたのです」

新任少尉として初めて「最上」に着任したとき。 「お前に言われなくても分かっておるわっ！」と怒鳴られた、あの藤間艦長はもう二度と指揮を執ることはできない。

「我々、士官に命令を出す艦長は、もういないのか……」

戦場で指揮官を失う。この最悪の緊急事態の意味を、加藤は「最上」艦内で突きつけられた。艦橋への被弾は深刻だった。艦長や副長たち防空指揮所で指揮を執っていた「最上」幹部のほとんどがこの一撃で即死していたのだ。「最上」は完全に指揮系統を奪われた。

「この想像もしなかった緊急事態に、生き残った砲術長が指揮を執ることになりました。一番上の階級だったからです。砲術長は、『このままレイテへ突っ込もう！』と言いましたが、私たちは猛反対しました。もう『最上』は8ノットも出ない。弾薬も撃ち尽くして残っていないのに、どうやって敵艦隊のなかへ突っ込んで戦うのですか！』と食い下がりました」

味方戦艦がこちらに突っ込んできた

艦長はじめ幹部を失った「最上」の艦内では、生き残った士官だけで、「これからどうやって戦うか」。その緊急の話し合いが行われた。この輪のなかに少尉の加藤もいた。艦橋も後部甲板も吹き飛ばされ、激しい損傷を受けた「最上」は一時、航行不能の状態に陥っていたが、「何とか人力操舵に切り替え、態勢を立て直し、退避を始めました。だが、そのときでした……」

応戦するために後から駆け付けてきた重巡洋艦「那智」が、「最上」に向かって突っ込んでくる姿が見えた。大混戦のなかで、味方の指揮も混乱していた。「最上」から緊急の退避信号を発信したが、「那智」はそれに気づく様子もなく、「最上」左舷へと向かってどんどん近づいて来る。

「もう間に合わない。衝撃に備えよっ！」

加藤たちは大声で周囲の乗組員に向かって呼びかけ、軍艦同士の衝突の衝撃に備えた。スピードを落とす様子のない「那智」の姿は見る見る間に近づき、目の前に迫ってきていた。そして衝突。

「激しく船体が震えました。私たちは足を踏ん張って何とかこれに耐えました」

真っ暗闇の洋上で、いつ終わるかも想像できない、劣勢のなかでの夜戦が果てしなく続いた。

「周囲から噴き上がる炎に、たちこめる煙、耳を切り裂くような轟音……。この戦いはいったい、いつ終わるのだろうか……」

意識がもうろうとする加藤だったが、夜が明けてくると、濛々とたちこめていた煙も消え去り、徐々に視界が広がり始めてきた。しかし、視界が鮮明になるに従い、加藤は戦慄する。

視界に広がった“衝撃の光景”

「辺りに敵艦隊の姿は見えませんでした。海上に浮かぶのは『時雨』と『最上』だけ。味方の軍艦は、ほぼ撃沈されて海のなかに姿を消していたのです。目の前で戦っていた日本艦隊は、ほぼ全滅してしまっていたのです」

「最上」と衝突した「那智」は艦首を損傷し、レイテ湾への突入を中止し、戦場の海域から退避していた。「最上」とともに生き残った駆逐艦「時雨」は、ミッドウェー海戦、マリアナ沖海戦など幾多の海戦を生き抜き、生還してきたことから、米国の海事史研究の歴史家、サミュエル・モリソンが「不沈艦」と命名した強運の駆逐艦だった。

その「時雨」は、まだ「最上」とともに海上にいるではないか。加藤は心を落ち着かせようとしたが、「那智」との衝突の損傷は大きく、「最上」は海上で動けず、立往生していた。だが、生き残った乗組員たちの懸命な復旧作業で、操舵装置がようやく復旧した。

