ナショナルズ小笠原慎之介

米大リーグ・ナショナルズの小笠原慎之介投手は11日（日本時間12日）、敵地ロイヤルズ戦に8回途中から5番手で登板し、2/3回を無安打無失点、1奪三振1四球に抑えた。メジャー再昇格から4試合で防御率3.68を記録する27歳の日本人左腕の“変化”に、ファンから視線が集まっている。

27歳の小笠原は8月にメジャー再昇格すると、中継ぎとして活躍。4試合で7回1/3を投げて、3失点5奪三振をマークしている。マウンド上で注目を集めたのは、長く伸ばした口ヒゲと顎ヒゲ。7月のメジャーデビューでも見られたが、さらに伸びた様子だ。

日本時代には無かった変化。ネット上の日本のファンからは「ファッ？！ 小笠原慎之介が髭男になっとる」「誰かと思えば、、、 小笠原選手でしたか笑」「なんか別人」と驚きの声が上げられている。

小笠原は昨オフ、中日からポスティングシステムを利用し2年総額350万ドル（約5億600万円）でナショナルズ入り。7月に先発投手としてメジャーデビューするも2試合で計6回2/3を投げて7失点。防御率9.45と苦戦し、マイナーに降格していた。

ナショナルズはナ・リーグ東地区で最下位。7月にはデーブ・マルティネス監督とマイク・リゾGMを解任した。



（THE ANSWER編集部）