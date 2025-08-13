セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年8月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する映画『トイ・ストーリー』 公開30周年ぬいぐるみVol.1を紹介します！

セガプライズ ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』 公開30周年ぬいぐるみVol.1

登場時期：2025年8月7日より順次

サイズ：全長約10×10×15cm

種類：全4種（ウッディ、スリンキー・ドッグ、ミスター・シャーク、ブルズアイ）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』の公開30周年を記念して、セガプライズからおもちゃたちのぬいぐるみが登場！

Vol.1にラインナップされるのは「ウッディ」「スリンキー・ドッグ」「ミスター・シャーク」「ブルズアイ」の4種類。

今後、全部でVol.1〜4まで登場するので、たくさん集めれば「アンディ」のお部屋が再現できそうです☆

それぞれ飾りやすく、持ち歩きしやすいサイズ感も魅力のひとつです。

ウッディ

保安官のカウボーイ人形「ウッディ」のぬいぐるみ。

両手を広げて座っているポージングがかわいい☆

靴の裏には「アンディ」のサインもしっかりとデザインされています。

スリンキー・ドッグ

ダックスフントのような犬のおもちゃ「スリンキー・ドッグ」のぬいぐるみ。

トレードマークでもある垂れた耳に、バネでできた胴体も忠実に表現されています。

優しい表情にもほっこり癒やされるプライズです。

ミスター・シャーク

サメのおもちゃ「ミスター・シャーク」のぬいぐるみ。

「ミスター・シャーク」の頭には、カウボーイハットも！

大きく開けたお口にも注目です。

ブルズアイ

「ウッディ」の愛馬「ブルズアイ」のぬいぐるみ。

くりっとした目に、たてがみ、「ウッディ」を乗せる鞍もしっかりと再現されています。

「ウッディ」とペアで飾ればかわいさ倍増☆

思わずたくさんコレクションしたくなる、ファン心くすぐるラインナップで展開される『トイ・ストーリー』のぬいぐるみ。

セガプライズの映画『トイ・ストーリー』 公開30周年ぬいぐるみVol.1は、2025年8月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

