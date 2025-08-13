ミスター・シャークも登場！セガプライズ ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』 公開30周年ぬいぐるみVol.1
セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場。
今回は2025年8月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する映画『トイ・ストーリー』 公開30周年ぬいぐるみVol.1を紹介します！
登場時期：2025年8月7日より順次
サイズ：全長約10×10×15cm
種類：全4種（ウッディ、スリンキー・ドッグ、ミスター・シャーク、ブルズアイ）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』の公開30周年を記念して、セガプライズからおもちゃたちのぬいぐるみが登場！
Vol.1にラインナップされるのは「ウッディ」「スリンキー・ドッグ」「ミスター・シャーク」「ブルズアイ」の4種類。
今後、全部でVol.1〜4まで登場するので、たくさん集めれば「アンディ」のお部屋が再現できそうです☆
それぞれ飾りやすく、持ち歩きしやすいサイズ感も魅力のひとつです。
ウッディ
保安官のカウボーイ人形「ウッディ」のぬいぐるみ。
両手を広げて座っているポージングがかわいい☆
靴の裏には「アンディ」のサインもしっかりとデザインされています。
スリンキー・ドッグ
ダックスフントのような犬のおもちゃ「スリンキー・ドッグ」のぬいぐるみ。
トレードマークでもある垂れた耳に、バネでできた胴体も忠実に表現されています。
優しい表情にもほっこり癒やされるプライズです。
ミスター・シャーク
サメのおもちゃ「ミスター・シャーク」のぬいぐるみ。
「ミスター・シャーク」の頭には、カウボーイハットも！
大きく開けたお口にも注目です。
ブルズアイ
「ウッディ」の愛馬「ブルズアイ」のぬいぐるみ。
くりっとした目に、たてがみ、「ウッディ」を乗せる鞍もしっかりと再現されています。
「ウッディ」とペアで飾ればかわいさ倍増☆
思わずたくさんコレクションしたくなる、ファン心くすぐるラインナップで展開される『トイ・ストーリー』のぬいぐるみ。
セガプライズの映画『トイ・ストーリー』 公開30周年ぬいぐるみVol.1は、2025年8月7日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
