「史上最大の海戦」と称されることもある、第二次世界大戦で日米が激しい戦闘を繰り広げた1944年10月のレイテ沖海戦。「神風特別攻撃隊」が初めて組織的に運用された戦場とされ、旧日本軍は総力を注ぎ込むも壊滅的な打撃を受けた。

この戦いに参加した戦艦「最上」は、味方艦と衝突、さらに最期は味方の攻撃によって沈没している。『生還特攻 4人はなぜ逃げなかったのか』（戸津井康之著、光文社）から、「最上」に乗船し、生還した加藤昇さんのインタビューをお届けする。



レイテ沖海戦を生き延びた加藤昇さん（書籍より転載）

◆◆◆

航行不能になった「最上」に総員退去命令が出された

25日午前5時ごろ。護衛に駆け付けてくれた駆逐艦「曙」とともに退避しようとしたところで、またしても米艦載機の空襲につかまる。敵艦隊が視界から消えていたのは、追撃のための準備をしていたに過ぎなかった。午前7時過ぎ。敵機の爆撃を回避しながら「最上」は航行を続けたが、午前8時半ごろ。エンジンが完全に停止してしまう。

さらに約1時間後。空母に戻り、燃料と弾薬を満載した米艦載機の空襲にさらされる。とどめの直撃弾を浴び続け、ついに「最上」は航行不能となる。「もはや戦闘不能」と判断。「最上」の乗組員に総員退去命令が出された。「最上」の生存者を救助するために、速度を上げながら「曙」が近づいてきていた。

「私には士官として、残された部下たちを先に『曙』へ乗り移らせる大切な仕事が残っていました」

破壊された艦内中を見て回り、「急いで退艦しろ！」と命じていった。

「パニックを起こし、呆然としている部下もいました。そんなときは、『何をぼうっとしておるっ！』と腕を引き、それでも動かない部下には、頭を叩いて、『早く行かんか！』と背中を押しました」

生きていても、動けない人は置いていかざるを得なかった

しかし、生存者すべてを連れ出すことはできなかったという。艦内には脚や腕などを吹き飛ばされ、血だらけになった兵士が大勢、床に転がっていた。すでに息絶えた者、意識はあるが動かない者……。艦内から運んで救助し、治療をしたとしても命が助かる見込みのないことは、すぐに分かった。

「そんな、もう自力で動くことのできない兵たちは助けることができませんでした。私は彼らへ最後の敬礼をして、別れを告げ、その場を離れるしかありませんでした」

この「最上」からの脱出の証言を語るとき。加藤の両眼に涙が込み上げてくるのが見えた。加藤たち生き残ったわずかな数の士官は、手分けをし、艦内をくまなく捜索していった。

まだ、動くことのできると思われる部下たち全員に退艦命令を出し終えると、最後に自分たちが避難した。まだ、敵機の攻撃にさらされていた「曙」が、「最上」から少し離れた位置で待機していた。

「残された私たち士官は、沈みかけた『最上』から大急ぎで海へ飛び込みました。10メートルほどの高さだったと思います。衝撃は大きかったが、すぐにみんな浮き上がって泳ぎ始めました。『曙』までは数十メートルほどありましたが、救助用のロープを海面まで垂らしていてくれ、それにつかまると、甲板の上まで引き上げてくれました」

生き残った乗組員には「最後の仕事」が残されていた

戦闘状態のなかでの「最上」乗組員の退避の話を聞いていると、非常時こそ、加藤たち士官の責任の重さが、また、その真価が問われていたことがよく理解できる。

レイテ沖海戦直前。陸の基地へ避難した「零式水偵」には乗らずに、整備兵たち部下をできるだけ多く機体へ乗せて見送り、艦から退避するときは部下たちを救出し、彼らの退艦を見届けた後、一番最後に艦をあとにする……。

「個室が与えられ、ベッドで寝ることができて、とても好待遇でしたよ」と加藤は謙虚に語っていたが、どこが好待遇なものだろうか。特攻を決意し最後まで死力を尽くして戦い、戦闘後も己の生命を一番後回しにして部下の命を救う覚悟を持つ者のみが、士官の資格を持つのだ。

戦闘不能になった「最上」のなかで加藤が果たした行動から、士官の資質の真意を知らされた思いがする。航行不能となった「最上」から生き残った乗組員は退避。抜け殻のようになった「最上」は沈むことなく、まだ、海上に浮かんでいた。

すでに敵機は「最上」にとどめを刺した後、悠々と引き上げていった。このまま「曙」はこの戦場から立ち去るわけにはいかなかった。まだ、やり残したことがある。それは、「最上」を海底へと沈めること……。

味方の魚雷によって、最上は沈没していった

正午過ぎ。「曙」から「最上」に向かって魚雷が発射された。味方の魚雷を撃ち込まれた「最上」は午後1時過ぎ、レイテ島の南方沖合の海にゆっくりと沈んでいった。

「救助された乗組員たちは皆、『曙』の甲板の上に整列していました。魚雷が撃ち込まれ、水柱を上げながら沈み始めていくと全員が敬礼をしました。沈んでいく『最上』の最期を見届けるために……」

歴戦の重巡洋艦として。そして最後の海戦では航空巡洋艦として大きな期待を担った「最上」が、もはや、その原型をとどめず、朽ち果てた鉄の塊となって海中へと沈んでいく姿に、「曙」の甲板では号泣する兵士たちの声がいつまでも響きわたった。

「長い時間、ともに過ごした艦の最期の姿に、私は感傷的な思いが沸き起こるのを抑えることができなかった。艦に残してきた戦死者や重傷を負った仲間たちのことを思うと、涙が込み上げてくるのを、もう抑えることはできませんでした」

あの艦のなかには、ともに厳しい訓練を、歯をくいしばって耐え、血を流して戦った仲間が大勢いる。着任した早々、怒鳴られた、あの藤間艦長も……。そして、加藤の脳裏に“大和映画館”で連帯感を強めた同僚たちの笑顔が浮かんでは消えていった。

（戸津井 康之／Webオリジナル（外部転載））