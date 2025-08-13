『あんぱん』千尋役で注目の中沢元紀、ファースト写真集の発売日＆表紙解禁 全国5都市でイベントも
俳優・中沢元紀のファースト写真集『ルート』（ワニブックス）の発売日が、10月1日に決定した。合わせて、表紙も解禁された。
【収録カット】金髪姿も！桜の木の下で儚げな表情をみせる中沢元紀
同作は、2024年5月から2025年7月まで、中沢の四季を追った珠玉の1冊となっている。春夏秋冬を歩む姿はもちろん、スタジオでのポートレイト撮影や故郷への旅も収録。かけがえのない役柄との出逢いによって変化する顔つき、たたずまい、心象風景が、写真だけではなくインタビューでもその軌跡を感じられる永久保存版となる。
また、全国5都市をめぐる発売記念イベントの開催も決定。詳細は写真集特設ページに掲載される。
中沢は2000年2月20日生まれ、茨城県出身。22年に俳優デビューして以降、ドラマ『ナンバMG5』『下剋上球児』『366日』『ひだまりが聴こえる』、映画『沈黙の艦隊』などに出演。24年には『ファストブレイク』で映画初主演を務めた。現在放送中のNHK連続テレビ小説『あんぱん』に柳井嵩の弟・千尋役として出演。現在は、フジテレビ系ドラマ『最後の鑑定人』に出演している。そのほか、映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』（25年12月公開予定）への出演が控えている。
■中沢元紀 コメント全文
題名にふさわしい“ルート”をたどった写真集になりました。
ロングインタビューも含めてありのままなので、この本を見て読んでいただければ、中沢元紀をこれでもかというほど知っていただけると思います。
なんだか恥ずかしさもありますが、すごく楽しい制作期間だったので、みなさんにとっても宝物のような1冊になったらうれしいです。
そして、東京・名古屋・大阪・博多・札幌での発売記念イベントも決定しました。心配性なので果たして来てくださる方々がいるのかどうか不安ですが、みなさんにお会いできることを楽しみに、当日を心待ちにしたいと思います！
