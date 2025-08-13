人生を「自由」に生きる。誰しも一度は憧れる生活を手に入れたのは、沖縄で三線の路上ライブをしながら、ゲストハウスや車中泊で生活をしたり、日本中、世界中を旅する朝比菜りおなさん（20代）。

かつて、故郷の宮城県仙台市で一部上場企業に就職。会社員をしながら週末だけ東京でアイドルをする生活を続けたが、23歳で退職して上京した。その後、大手芸能事務所で演技を学ぶが、約半年で退所してフリーランスに。そして、沖縄へ移住という“紆余曲折”の経歴を持つ。

以前は「親の敷いたレールに乗って生きなければ」という思いに縛られていたという朝比菜さんが、仙台で暮らしていた当時を回想。会社員時代にはアイドルの“副業”を同僚にバラされる、まさかの事件もあったというが……。（全2回の1回目／2回目に続く）

「安定した仕事についてほしい」と言われ続けた学生時代

――出身は宮城県ですよね。そもそも、どのような家庭環境でした？

朝比菜りおなさん（以下、朝比菜） 実家ではお父さんとお母さん、3つ下の妹と一緒に暮らしていました。親からは学校の成績以外で褒められた記憶がなく、基本的に何でも否定されていましたね。でも、愛情がなかったわけではないんです。たぶん、愛情が深すぎるからこそ心配で、親も過保護になっていたんだと思います。

――自由気ままに生きる今の生活とは、対照的な印象です。

朝比菜 そうかもしれません。ずっと、親の敷いたレールに乗って生きなければと考えていたんです。進学校の高校から国公立の大学に進学して、将来は「地方公務員や国家公務員のような、安定した仕事についてほしい」と言われ続けていました。

だから私も、公務員になろうとは思っていて、昔から「大勢の人に元気や勇気を与えられる仕事に」とも思っていたので、中学から大学にかけては教員をめざしていました。



新卒で一部上場企業に入社したという（写真＝本人提供）

――親御さんも公務員だったんですか？

朝比菜 いえ、お父さんは工場勤務で、お母さんは生命保険の外交員です。将来の進路に厳しかったのは、お母さんでした。お母さんも自分の親から私と同じように「進学校に行け」と言われていて、勉強を頑張っていたけど行けずに苦労したと聞いたことがあるんです。

娘には苦労させたくないから「公務員になって安定した生活をしてほしい」という気持ちが強かったんだと思います。でも私は結局、高校時代の模試の時点で国公立大学レベルに及んでいなかったので、あきらめて地元の私立大学に進学しました。

「教員になる夢はあきらめて…」大学卒業後、一部上場企業に就職

――実家を離れたのは、いつですか？

朝比菜 大学時代です。ずっと一人暮らしはダメって言われてたんですが、20歳のときにやっと親から許可をもらいました。だけど地元を離れてはいなかったので、親のもとで生活している感覚は残っていましたね。

家賃も「月3万円までは援助するけど、それ以上は自分で稼ぎなさい」と言われたので、仙台にある築48年で家賃が月2万6000円のアパートで暮らしていました。

――大学卒業後は、地元の一部上場企業に就職したそうですね。

朝比菜 はい。大手建設会社でした。大学では家庭科の教員免許しか取得できなくて、なんか違うなと感じるようになったので教員になる夢はあきらめて、進路変更したんです。

ずっと公務員になってほしいと願っていた母の言葉もきっかけにはあります。母の友人で教員をしている人が精神的に大変だったという話を母が聞いたみたいで、「教員はやめた方がいい」と、途中で意見を変えたんです。それなら給料がいい民間企業の方がいいんじゃないかと感じて、進路変更をしました。

――大手建設会社では、どのような仕事をしていたんですか？

朝比菜 営業として、地主さんの家を回っていました。地主さんが持っている土地に「税金対策で新築アパートを建てませんか？」と飛び込み営業するのが主な仕事で、突然ピンポンして押しかけるのでよく怒られていました（笑）。

でも、仕事自体は楽しかったです。負けず嫌いなので、「同期の中で一番の成果を出してみせる！」と意気込んでいたし、待遇もよかったのでやりがいはありました。

――当時はもう「親の敷いたレールに乗って生きなければ」という意識も薄れて？

朝比菜 いえ、新卒での就職直後も「宮城県から出ちゃダメ」と言われていたし、「定年退職まで同じ会社で働きなさい」とも言われていたんです。親の言うことはきかないといけないって思っていたので、縛られている感覚はずっとありました。

上司も優しかったし、同期も仲良かったし、営業の仕事も楽しかったけど、途中で違和感を抱き始めたんです。「私、定年までこの仕事を続けて、このまま人生を終えるってことだよね……。本当に自分の人生それでいいのかな？」って。

でも、親には「定年まで同じ会社で働きなさい」と言われていたので、辞めることはできないよなって感じていて。そこで「働きながら、夢に近づくためにできることはないかな？」と思って力を入れたのが、SNSでした。

「職場は副業禁止だったので最初は断ったんですけど…」会社員時代にアイドル活動を始めた経緯

――現在もSNSで精力的に発信していますよね。

朝比菜 会社員時代のメインはInstagramでした。大学時代、顔出しせずに自分の古着コーデを投稿していたアカウントがあったので、そのアカウントをそのまま使って、毎日投稿してフォロワーを伸ばしました。フォロワーが8000人ほどになったときに、アイドルのスカウトが来たんです。

職場は副業禁止だったので最初は断ったんですけど、事務所のスタッフさんが「うちは会社に勤めていても大丈夫」と言ってくれたので、会社にバレないように活動をはじめました。

月〜金は地元で会社員として働き、仕事が終わった後は夜に毎日ライブ配信をして、金曜の仕事終わりには夜行バスで東京へ行って、土日はアイドルとして過ごし、また地元に帰る生活を半年ほど続けました。

――アイドルへの興味はあったんですか？

朝比菜 アイドルへの興味はなかったけど、芸能界には幼い頃からずっと興味がありました。でも親には絶対反対されるし、どうせ無理だと気持ちに蓋をしていました。

アイドルのスカウトを受けたときはものすごく悩んだんですけど、教員をめざしていたときにあった「大勢の人に元気や勇気を与えられる人になりたい」という気持ちは残っていたし、「自分の言葉や表現で誰かの背中を押したい」と思ったので、やってみようと決めました。

苦戦した歌とダンス…集客力を活かしファン獲得へ

――会社員と兼業したアイドルグループ「React!on」では、未経験だった歌やダンスの苦労もあったのでは？

朝比菜 相当ありました。スカウトを受けた時点で「将来的に元アイドルの肩書きを生かせるから」と聞いていたし、何事も「やってみる」がモットーなので、張り切っていたんです。

でも、経験者がいるグループ内では、自分は歌も平凡だし、ダンスも一番ヘタクソだったので、メンバーやマネージャーから指摘を受けることもあって苦労しました。

私は負けず嫌いなので悔しくて、事務所のレッスンに加えて、深夜に自主練習したり、自腹を切ってボイストレーニングやダンスレッスンを受けてました。

あと、他のメンバーに自分が勝てるのは「集客力」だと思ったので、ファンを増やすために、朝起きてから寝るまでの“15時間ライブ配信”や、朝まで徹夜でライブ配信をしていたこともあります。

「副業でコソコソやっているのが許せない」信頼していた同僚にアイドル活動をバラされて…

――ただ、「React!on」での活動は約半年で終了しました。

朝比菜 グループが急に解散となってしまって。そして解散前、信頼していた同僚に、アイドル活動をバラされる事件もあったんです。

初めは応援してくれていたのに、徐々に私が副業としてアイドルしていることに関してチクチク言ってくるようになったんです。ある日、「私はこの会社1本で働いているのに、副業でコソコソやっているのが許せない」とも言われました。

後日、直属の上司や会ったことのない偉い人に呼び出されて「会社とアイドル、どちらか辞めないといけない。どっちを取るんだ」と詰め寄られて、そこで「会社を辞めます」と言いました。

――いわば、副業がバレたということですか。

朝比菜 そうです。バレてからも退職日までは出社の必要があったので、しんどかったです。

SNSではアイドルとしての写真を投稿しているのに、会社ではスーツ姿でパソコンをカタカタしているギャップも恥ずかしくて……。仕事に厳しい先輩が奥さんと一緒に私のライブ配信を見たらしいと、噂が聞こえてきたのも嫌でした。

アイドル活動をバラした同僚との“その後”

――ちなみに、バラした同僚との交流は……？

朝比菜 彼女がバラしたと分かった時点でLINEをブロックしたので、交流はありません。最終出社日に、その子にプレゼントしたアイドルとしてのチェキやグッズが、封筒で自宅のポストに入っていたのはヤバかったです（笑）。

副業禁止の会社で働いていて、もちろん自分にも非があったと思います。でも、相手をどれほど信頼していても、バラされたくないことを言うべきではないと学んだし、万が一、裏切られたとしても「自己責任だ」と思うようになりました。

「会社を辞めたら縁を切る」上場企業退職後、母親と“絶縁状態”に…

――親にも、事の顛末を伝えたんですか？

朝比菜 上司や偉い人から呼び出された日の夜に電話しました。2021年7月4日の日付けまでハッキリと覚えているんです。

「会社を辞めようと思ってる」と伝えたら、お母さんには「会社を辞めたら縁を切る」とすごい剣幕で怒られました。その場をやり過ごすために「辞めないから大丈夫」と嘘をついたんですけど、結局は親に内緒で会社を辞めて、宮城から東京に引っ越しました。

――とはいえ、誤魔化すのはなかなか難しいのでは。

朝比菜 私が上京してから、途中で勘付いたみたいです。電話で「お米を送りたいんだけど、仙台のアパートでいいんだよね？」と疑われるようにもなったので、もう正直に伝えました。

宮城にいたときはなるべく帰省するようにしていて頻繁に会っていたのですが、会社を辞めたことを伝えた後は、連絡をほとんどとらなくなって。ほぼ縁を切ったような関係が上京から1年ほど続きました。

母親の方から「そろそろこっちへ帰ってきたら？」と言われたんですけど、「帰ったら怒るでしょ。怒らないなら帰るけど」と突っぱねていたんです。

1年ぶりに帰ったときは気まずかったですし、やっぱり怒られました。でも私も言い返してしまうので、いざ帰っても結局は大喧嘩になってしまい……。あまり良くない親子関係がしばらく続きましたね。

沖縄での自立した生活を見て母も応援してくれるように

――沖縄に移住した現在について、お母さんは何と言っているんでしょう？

朝比菜 最近やっと、活動を認めてくれるようになったんです。一度「沖縄に来てほしい」と招待して、これまでの思いを込めた手紙とプレゼントをあげたら泣いて喜んでくれました。

SNSのフォロワー数が伸び、大手企業からのPR案件を定期的にいただけるようになったり、自分でしっかり生活できていることも、親にとっては安心材料だったみたいです。

私は母親に、「人生で今が一番若いから、やりたいことはいつからでも遅くないしやった方がいい」「いつか死ぬんだから、やりたいことをやった方がいい」とずっと伝え続けて来たんですけど、それが少し伝わったようで、今は共感してくれていてうれしいです。

それと最近、お母さんが、『ぽかぽか』（フジテレビ）で放送されている「SHOW-WA」を応援し始めたのもきっかけにあったようです。SHOW-WAが夢を諦めずに頑張っている姿をみて、私のことも応援してくれるようになりました。今では私のSNSもフォローして見てくれたり、いいねやコメントもくれます（笑）。

