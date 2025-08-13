昨年（2024年）、ノーベル平和賞を受賞した日本被団協（日本原水爆被害者団体協議会）の代表理事・金本弘さん（80）らが12日、大阪・関西万博の会場で講演し、改めて核兵器の廃絶を訴えた。

「平和と人権」について語る大阪・関西万博テーマウィーク〈2025年8月12日午前 大阪市此花区・夢洲〉

大阪・関西万博では8月、「平和と人権ウィーク」と題したプログラム「アジェンダ2025」を展開。

金本さんと同じく広島で被爆した近藤紘子さん、国連の軍縮担当事務次長・中満泉さんらによるトークセッションが繰り広げられた。

生後9か月で広島の爆心地から2.5キロ地点で被爆した金本さんは、「何とか生き延びたが、亡くなった人を助けられなかった」という苦しみにさいなまれたという。

日本被団協代表理事・金本弘さん

11 人きょうだいのうち、当時12歳の姉の千代子さんも被爆し、左半身にケロイドが残った。千代子さんは肝臓がん、肺がんを患い、透析を続けて86歳で亡くなった。「私の娘時代を償ってほしい」という最期の言葉が忘れられないという。

そして、「広島、長崎に落とされた原爆で犠牲になったのは計21万人。絶滅だけを目的にした核兵器は、人間として絶対に認めることができない」と訴えた。

ノーベル賞授賞式での被団協メンバー

世界で続く対立と分断。核の恐怖におびえ、進まぬ軍縮に危機感を示す金本さんは、「被爆者の平均年齢は86歳になった。私はその中で最年少になる。今は本当に平和なのか問いかける日々、あと20年若ければもっといろいろな活動ができると思う。差し迫っている」と話した。

万博会場では、イスラエルとパキスタンなど紛争に直面する国同士が共存している。金本さんは「（互いの国が）交流することが重要だ。軍事侵攻を受けているウクライナをはじめ、若い世代のみなさんが“よその国の出来事”と考えず、平和への高い意識を持つことが大事」と力を込めた。

近藤さんは幼少期を振り返り、「エノラゲイ（原子爆弾を投下したB-29爆撃機の名前）に乗っていた人を探して、パンチしたり、蹴ったりしてやろう。爆弾を落とした人間は悪い奴で、自分は正しい人間だと、そう思っていた」と振り返った。

近藤紘子さん

1955年、アメリカ人ジャーナリストの計らいでアメリカのテレビ番組に父親が出演。サプライズとして、当時10歳の近藤さんと母親も招待された。そこでエノラゲイのパイロットだったロバート・ルイスさんに出会う。ルイスさんは、原爆を落とした広島を上空から見て「広島は消えていた。なんてことをしたのだ」との思いを語り、涙を流した。

その姿を見た近藤さんは、「彼らが涙を流すなんて」と、ショックを受けた。この時、自分の考えが180度変わった。10歳の時だった。「憎むべきは、戦争を起こす“悪”なんだ」。

ルイスさんが亡くなった時、平和公園のことば「どうぞ安らかにお眠りください。私たちは二度と過ちは繰り返しませぬ」と誓ったという。

国連開発計画（UNDP）で世界で起きている貧困や格差、気候変動といった不公正の是正や人道支援に携わった中満さんは、平和、人間の安全保障、人権について強く訴えた。

中満泉・国連事務次長 軍縮担当上級代表

そのうえで、「新たなテクノロジーが戦争に転用される危険性がある。平和と軍縮は人間に帰着する。戦争を歴史上の問題とせず、自分の事として平和に対する意識を持っているか」と問いかけた。