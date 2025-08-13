¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED¡Ù¡Ö¥×¥í¥ô¥£¥Ç¥ó¥¹¥¬¥ó¥À¥à¡×¤¬¥¿¡¼¥ì¥Ã¥È·¿¿·µ¬»ÙÃì¤ò²Ã¤¨¤¿»ÅÍÍ¤Ë - TAMASHII NATION 2025³«ºÅµÇ°
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED¡Ù¤è¤ê¡ÖMETAL BUILD ¥×¥í¥ô¥£¥Ç¥ó¥¹¥¬¥ó¥À¥à CLIMAX BATTLE Ver.¡×(56,000±ß)¤ò¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTAMASHII NATION 2025¡×¤Î³«ºÅµÇ°¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àSEED¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö¥×¥í¥ô¥£¥Ç¥ó¥¹¥¬¥ó¥À¥à¡×¤¬¥¿¡¼¥ì¥Ã¥È·¿¿·µ¬»ÙÃì¤ò²Ã¤¨¤¿¹ë²Ú»ÅÍÍ¤ÇÅÐ¾ì¡£
ËÜÂÎ»ÅÍÍ¤äºÌ¿§¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¥É¥é¥°¡¼¥ó¤ò·àÃæ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¡Ö¥¿¡¼¥ì¥Ã¥È·¿¿·µ¬»ÙÃì¡×(ÆüËÜÆÃµö½Ð´êÃæ)¤¬ÉÕÂ°¡£ÂæºÂ¤Ï¹õ¤ÎÀ®·¿¿§¤ËÊÑ¹¹²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤ÆCLUB TAMASHII MEMBERS¤Î²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤ËÀè¹ÔÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¡£²ñ°÷¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀèÃåÈÎÇä¤ÈÃêÁªÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¡£¾ÜºÙ¤Ï¡ÖTAMASHII NATION 2025 ³«ºÅµÇ°¾¦ÉÊ¡×ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
