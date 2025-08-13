»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡¡Ì«¤«¤Ê¤¨»á¤È½éÂÐÌÌ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ñ¥ó¥Ä°ìÃú¡×¡¡´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¡È¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡É¤Ë¡ÖÍç¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡¡½½ÂåÌÜ¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¤ÎÄ¹ÃË¤Ç²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡Ê20¡Ë¤¬13Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢Amazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ªÀ©ºî¤Î¿·¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡×¡Ê12·î19ÆüÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¸¶ºî¼Ô¡¦Ì«¤«¤Ê¤¨»á¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¡Ö¹ðÇò¡×¤ä¡ÖN¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ºî²È¡¦Ì«¤«¤Ê¤¨»á¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯µÇ°¤Ç½ñ¤²¼¤í¤·¤¿Æ±Ì¾¾®Àâ¤Î¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¡£Ä³¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ºç»ËÏ¯¡ÊÀ¾Åç½¨½Ó¡Ë¤¬¡¢Â©»Ò¡¦»ê¡Ê»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡Ë´Þ¤àÈþ¾¯Ç¯6¿Í¤ò¡Ö¿Í´ÖÉ¸ËÜ¡×¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î¹ðÇò¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¡Ö¿Æ¤Î»Ò»¦¤·¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£
¡¡Ì«»á¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤Ï¡¢·àÃæ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ëÀ÷¸ÞÏº¤Î¡ÖÉ¸ËÜ¡×¤Î»£±Æ¤·¤¿Æü¡£É¸ËÜ¤Î¥¢¥Ã¥×¥·¡¼¥ó¤Î¤ß¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ÷¸ÞÏº¤¬±é¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿ÉþÁõ¤ÇÂÐÌÌ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡ÈÉ¸ËÜ¡É¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ñ¥ó¥Ä°ìÃú¤Ç¡ÊÉ¸ËÜ¤Î¡Ë¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤½Ð¤·¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ºÙÉô¤Þ¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤¿É¸ËÜ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¿¦¿Íµ»¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ÷¸ÞÏº¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÂÂÞ¤ò¤Ï¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡ÈÂÂÞ·¿¡É¤ËÊÑ·Á¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¤Î·Á¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡ÊÉ¸ËÜ¤Ï¡ËÍç¤Ê¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤Ê¤¤¤Ç¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢²¿¤«ËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢·ì´¶¤Î´¶¤¸¤È¤«È±¤ÎÊÊ¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âËÜÅö¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢12·î19Æü¤è¤ê¡ÖPrime Video¡×¤ÇÁ´5ÏÃ°ìµóÀ¤³¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£