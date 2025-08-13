オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛けるヘソプロダクション（大阪市）が、「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」の公式マスコット「ミャクミャク」とプロ野球・阪神タイガースとの新コラボグッズを8月上旬から順次、販売開始します。

コラボグッズは「クリアファイル」（全2種、各440円、以下税込み）のほか、「マスキングテープ」（全1種、660円）、「ぷにぷにシール」（全2種、605円）、「ネックストラップ」（全1種、880円）、「御守根付」（全2種、1100円）、「絆創膏」（全1種、10枚入り、660円）。

、さらに、「マルチ巾着」（全2種、1100円）、「ミニタオル（3枚セット）」（全1種、1100円）、「アクリルキーホルダー」（全6種、1100円）、「木製スタンドクリップ」（全5種、990円）、「アクリルマドラー」（全6種、1100円）、「ホログラムステッカー」（全6種、660円）、「ミニフレームマグネット」（全6種、770円）もラインアップされています。

