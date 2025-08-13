超特急・草川拓弥の「可愛すぎる」寝姿ショットに「もう寝てるだけで美しいなんて…」「ばぶタクすぎるんだが」「いちいち可愛くてキレそう」
メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のメンバーで俳優の草川拓弥（30）が12日、出演する中京テレビ・日本テレビ系ドラマ『海老だって鯛が釣りたい』（毎週水曜 深0：24）の公式SNSに登場。布団で気持ちよさそうに眠る場面写真が公開された。
【写真】「いちいち可愛くてキレそう」草川拓弥の“可愛すぎる”寝姿
公式SNSでは、「#えびたい 第7話から 拓未の可愛すぎる場面写真 どんなシーンになっているのかお楽しみに」のコメントとともに、草川の写真がアップされた。
この投稿にファンや視聴者からは「可愛すぎるよぉぉぉ!!!もう寝てるだけで美しいなんて…」「えかわいいかわいいかわいいかわいい ばぶタクすぎるんだが、、」「いちいち可愛くてキレそう」「何この幸せそうな寝顔、こんなの見たら寝れないじゃん?!可愛すぎるんだけど?!?!」「寝てるだけなのに、こんなに可愛いのなんで?!ズルいって」「かわいー！寝てても髪さらさらなのどゆこと!!」「こんなに可愛い寝顔なのに腕の筋肉しっかりあってギャップでやられる」「添い寝させていただきたい」などの声が寄せられている。
同作のタイトルはことわざ「海老で鯛を釣る」をもじったもので、自分を“鯛にはなれない小エビ”と自虐する25歳の衣料品メーカー広報部OL“海老子”こと海老原唯子（田辺桃子）が、これまで“無難な恋”しかしてこなかった人生を一転させ、“ハイスペ鯛男”との本気の恋を目指して突き進む姿を描く。
海老子の前に現れるのは、沼のようにハマってしまうミステリアス男子・水沼脩（中川大輔）、一途な愛をくれる“韓国王子様”パク・ジョンス（&TEAM・EJ）、安定をくれる幼なじみ・三浦拓未（草川）、そして完璧すぎるハイスペック上司・鯛島亮介（桜田通）の4人。現代的な恋愛観を反映したリアルなセリフと、選択肢の分岐点に立つたびに“幸せのかたち”を模索する構成が、視聴者の共感を呼ぶ。恋をすれば悩んでしまう、そんなすべての“恋愛迷子”に捧ぐラブストーリーとなっている。
