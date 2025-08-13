ファンらから金を騙し取った元韓国アイドル、控訴審でも有罪判決　「子どもの顔に糞」衝撃告発も

ガールズグループT-ARAの元メンバー、アルム（本名イ・アルム）が、ファンや知人から借りた金銭を返済しなかったとして、控訴審でも懲役刑の執行猶予を言い渡された。

【全文】「子どもの顔に小便・糞」アルムの主張

水原（スウォン）地裁刑事控訴5部（キム・ヘンスン、イ・ジョンロク、パク・シニョン部長判事）は8月13日、アルムと交際相手のA氏に対する控訴審で、原判決の一部を変更し、アルムに懲役4カ月・執行猶予1年、A氏に懲役1年4カ月をそれぞれ言い渡した。

一審ではアルムに懲役6カ月・執行猶予2年、A氏に懲役1年6カ月が宣告されていた。

裁判所は「イ・アルムはA氏が自身のファンらを相手に詐欺行為を働くことを知りながら共謀し、被害者に繰り返し犯行を行っており、その罪は軽くない」と指摘。その一方で「犯行を反省し、一部被害者と和解した点を考慮すると、原判決の刑はやや重く不当だ」と述べた。

A氏については「繰り返した詐欺と多額の被害額により罪は重い」としながらも、「一部被害者と和解し、犯行の全てを認めている」と減刑理由を明らかにした。

（写真＝アルムInstagram）

検察によると、2人はファンや知人3人から約3700万ウォン（約370万円）を借りたまま返済せず、詐欺罪で起訴された。被害者らは昨年3月から5月にかけて、「イ・アルムと交際相手に金を貸したが、その後も返済されていない」として告訴状を提出していた。

アルムは2012年にT-ARAへ加入したが、翌年7月に脱退。2019年に2歳年上の実業家と結婚して2人の息子をもうけたが、2023年12月に離婚訴訟中であることを公表した。

その後、A氏との再婚と妊娠を発表し、元夫による子どもへの虐待を告発。「子どもの顔に糞や小便をした」などとして児童虐待容疑で元夫を告訴したが、元夫は「嫌疑なし（証拠不十分）」の処分を受けている。

（記事提供＝OSEN）

◇アルム プロフィール

1994年4月19日生まれ。本名イ・アルム。2012年7月にガールズグループT-ARAに合流してデビュー。しかし翌年7月にグループを脱退した。2019年8月、インスタグラムを通じて同年10月に一般人の事業家と結婚することと、妊娠中であることを発表。2020年5月に息子を出産した。2022年5月に夫婦でバラエティ番組に出演し、夫との不仲とうつ病を患っている事実を告白。それでも同年12月29日には次男を出産している。しかし2023年12月に離婚すると発表し、同時に新しい恋人と再婚するとも明らかにした。

