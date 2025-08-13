元NGT48荻野由佳、夫の手料理披露「完全にお店でした」
【モデルプレス＝2025/08/13】元NGT48の荻野由佳が8月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫が作った手料理の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「完全にお店」元NGT48メンバー夫の手料理
荻野は「グランメゾンの影響でボナペティと、出してくれた夫イタリアン」と夫が作ったエビとトマトのパスタ料理を公開。「その前には茄子のステーキと海老のアヒージョもありました 完全にお店でした ありがとう」と夫の料理の腕前を絶賛した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「旦那さん料理上手」「羨ましい」「本当にお店レベル」「幸せそう」「素敵な夫婦」といったコメントが寄せられている。
荻野は、26歳の誕生日の2月16日に「かねてよりお付き合いしていた方と入籍いたしました」と報告。4月に第1子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
