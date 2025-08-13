「ラヴィット！」元AKB48前田敦子＆高橋みなみ登場 伝説の“じゃんけん大会”オマージュ企画に反響「胸熱展開すぎ」「エモすぎる」
【モデルプレス＝2025/08/13】8月13日、TBS系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）が放送された。元AKB48メンバーが登場し、反響が寄せられている。
【写真】「ラヴィット！」じゃんけん大会、決勝進出した名コンビ
この日の放送では、前田敦子と高橋みなみがゲスト出演。トークテーマが「いいとこ突くなあと思うもの」ということで、高橋はお気に入りのカツ丼を紹介した。
元AKB48の2人が出演しているということで、番組ではAKB48グループの選抜メンバーを決める大会としてかつて行われていた「じゃんけん大会」をオマージュし、「ラヴィット！カツ丼選抜じゃんけん大会」を開催。レフリーは麒麟の川島明が務め、熱戦が繰り広げられた結果、決勝戦は前田と高橋の戦いに。試合を前に高橋は「まさかこんなところで戦うことになるなんてな。今まで選抜総選挙、1回も敦子に勝ったことない。ここで勝つためにとっておいた。カツ丼総監督の力見せてやるよ！」と言い放ち、前田は「たかみなには負けるかもしれないけど…そんなことない。センターの意地を見せてやるよ」と力強く語った。
結果、勝利したのは高橋。勝者のインタビューでは、「このステージに立つために様々な努力をしてきました。努力は必ず報われる。人生をもって証明し続けます！」と名言を交えつつコメントしていた。
この放送を受け、視聴者からは「マイクパフォーマンスがエモすぎる」「豪華すぎる試合」「決勝戦が胸熱展開すぎた」「さすがのあつみなコンビ」と反響が寄せられている。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ラヴィット！」じゃんけん大会、決勝進出した名コンビ
◆「ラヴィット！」AKB48OGが登場
この日の放送では、前田敦子と高橋みなみがゲスト出演。トークテーマが「いいとこ突くなあと思うもの」ということで、高橋はお気に入りのカツ丼を紹介した。
元AKB48の2人が出演しているということで、番組ではAKB48グループの選抜メンバーを決める大会としてかつて行われていた「じゃんけん大会」をオマージュし、「ラヴィット！カツ丼選抜じゃんけん大会」を開催。レフリーは麒麟の川島明が務め、熱戦が繰り広げられた結果、決勝戦は前田と高橋の戦いに。試合を前に高橋は「まさかこんなところで戦うことになるなんてな。今まで選抜総選挙、1回も敦子に勝ったことない。ここで勝つためにとっておいた。カツ丼総監督の力見せてやるよ！」と言い放ち、前田は「たかみなには負けるかもしれないけど…そんなことない。センターの意地を見せてやるよ」と力強く語った。
この放送を受け、視聴者からは「マイクパフォーマンスがエモすぎる」「豪華すぎる試合」「決勝戦が胸熱展開すぎた」「さすがのあつみなコンビ」と反響が寄せられている。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】