佐々木希「適当過ぎる」手料理披露「可愛い」「愛情たっぷり」の声
【モデルプレス＝2025/08/13】女優の佐々木希が12日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのオムライスの写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】佐々木希「適当過ぎる」オムライス
佐々木は「適当過ぎるオムライス」と手料理を公開。「ケチャップ、スターにしてって、いつも難しい」と卵で包んだオムライスにケチャップで星型を描こうと試みるものの、苦戦している様子を明かした。
この投稿に、ファンからは「スター可愛い」「奥はハートかな」「美味しそう」「食べたい」「愛情たっぷり」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
