ドライブだと思って出かけた犬→行き先が動物病院で…想像以上に『ふてくされる光景』が181万表示「完全に諦めてて草」「可愛すぎｗｗ」と爆笑
X（旧Twitter）で話題になっているのは、ドライブだと思って出かけたはずのシーズーさんのお姿。まさかの思った以上にふてくされてしまう光景は記事執筆時点で181万回を超えて表示されており、4.7万件のいいねが寄せられることとなりました。
ドライブだと思って出かけた犬
Xアカウント『@eternal_ptk』に投稿されたのは、シーズー「ぽっちゃん」のお姿。
この日、ぽっちゃんは『ドライブ』に行くものだと、嬉々として車に乗り込んだのだといいます。
思った以上に『ふてくされる光景』に反響
しかし、行き先は動物病院。予防接種を受けた上に肛門腺絞りまで行われ…すっかり、やつれてしまったのだそう。
再度、車に乗り込んだぽっちゃんは…まるで人間のようにシートに腰掛け、見るからにお疲れの様子だったのだとか。
瞳からは光が失われ、その脱力感から言葉にせずとも『話が違う』『聞いてない』『こんなはずじゃなかった』という不服さがヒシヒシと伝わってくるような様子だった模様。
ぽっちゃんが見せた、まるで『中の人』がいるかのようなまさかのお姿は、多くの人々を笑顔にすることとなり、労いの言葉も寄せられたのでした。
この投稿には「ふてくされてるｗｗ」「めちゃくちゃ可愛い」「すっごくさわり心地が良さそう」「あんたのためやねんで…」「元気出して…！」「かわいい」などのコメントが寄せられています。
表情豊かな男の子の日常
ぽっちゃんは、とっても表情豊かな男の子。素敵なお帽子やお洋服を着こなすファッション男子でもあり、さまざまなお姿を日々披露してくれています。
飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすぽっちゃんのお姿は、シーズーの魅力や癒やし、たくさんの笑顔を届け続けています。
