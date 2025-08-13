Instagramに投稿されたのは、ワンコが相撲の稽古映像を見た時の反応です。どうやらワンコは力士たちが稽古に励む姿を見て、自分も稽古に参加したくなったようで…？投稿は記事執筆時点で16万8000回再生を突破し、「可愛いステップ」「サイコーの面白さ」「にやけました」といった声が寄せられています。

【動画：テレビで『相撲の稽古の映像』が流れた結果→見ていた犬が突然…やる気満々すぎる『まさかの光景』】

テレビで相撲の稽古映像が流れたら…

フレンチブルドッグの「ちこ丸」くんはテレビ鑑賞が好きで、興味を引く映像が流れている時は、テレビの真ん前に陣取って夢中になって見ているのだとか。ある日、テレビをつけていたら、相撲の稽古映像が流れはじめたそう。

するとテレビの前にいたちこ丸くんは、さらに前のめりになって画面に近づき、トコトコ…トコトコ…と足踏みしはじめたとか！もしかしてちこ丸くんなりに、四股を踏んでいるつもりなのでしょうか？小さな足を一生懸命に動かしている姿は、思わず笑ってしまうほど可愛いです。

稽古する気満々に！？

そのうちちこ丸くんは「もっと気合いを入れろ！頑張れ！」と力士たちに声援を送るかのように、テレビに向かって「わん！わん！」と吠えはじめたとか。

なぜか自分も稽古に参加しているかのようにやる気満々な姿を見て、「新弟子検査受けさせてあげようかな」と思ったという飼い主さん。もしもちこ丸くんが本当に新弟子検査を受けて力士デビューを果たしていたら、相撲界一の人気者になっていたこと間違いなしですね！

この投稿には「元気いっぱいで可愛いですね」「大興奮ｗリズムとってる」「足踏みしてるのたまらないですね」「気合い入ってますね」「わたしが親方なら採用決定」といったコメントが寄せられています。

永遠に愛され続ける存在

残念ながらちこ丸くんは2023年に虹の橋を渡ってしまいましたが、生前は愛嬌たっぷりの姿や愉快な行動でたくさんの人に愛されていました。相撲の稽古映像を見ながら足踏みしていたように、日頃からルンルンとステップを踏むことが多かったというちこ丸くん。その陽気な姿に、元気をもらった方も多かったようです。

そして現在も飼い主さんはちこ丸くんとの思い出をInstagramに投稿しており、今もなお、ちこ丸くんは多くの人に笑顔や癒しを届けてくれています。これからもちこ丸くんは人々の心の中で永遠に生きて、愛され続けることでしょう。

ちこ丸くんの可愛い姿や素敵な思い出の数々をもっと見たい方は、Instagramアカウント「chikomaru.n」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「chikomaru.n」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。