モコモコとした毛が特徴的なビションフリーゼ。モコモコが限界突破してしまったため、有名なプロトリマーさんに依頼したところ、もはやぬいぐるみのような愛らしい見た目に大変身！

その姿がInstagramに投稿されると37万回以上再生され、「可愛すぎ～」「イメチェンしすぎていて、ただただびっくり！」「本当にぬいぐるみだわ♡」などの声が寄せられました。

【動画：モコモコが限界突破した２匹の犬→プロにカットしてもらった結果…もはやぬいぐるみ？劇的なビフォーアフター】

モコモコが限界突破したビションフリーゼたち

Instagramアカウント『おうじ♡あんじ兄妹 ‍❄ ‍❄』さまでは、ビションフリーゼの「おうじ」くんと「あんじ」ちゃん、モコモコ兄妹の様子が日々投稿されています。

この日、おうじくんとあんじちゃんのモコモコヘアーが限界突破してしまったため、とうとうプロトリマーさんにカットを依頼することに。

これまでもアフロヘアーを崩さないようにちょくちょく調整していたという飼い主さん。しかし、とうとうモコモコ具合が限界を超え、暑さ対策もブラッシングも大変に……。そこで、思い切ってイメチェンしてもらうことにしたのだとか！

プロトリマーさんにカットしてもらうと…

そして、いざプロトリマーさんの元へ連れて行き、おうじくんとあんじちゃんをカットしてもらうと…

モッコモコで少々顔が見えにくくなっていた2匹は、まるでお店に陳列されているような愛らしいぬいぐるみスタイルに大変身！ビフォーとアフターを見比べてみると、モコモコ具合からヘアスタイルまで、全てが大きく変わったといいます。

トリミングサロンにお迎えに行った際、あまりに変わった2匹の姿に飼い主さんも「こんなに変わるとは！」と驚いたそう。

また、家の中をウロウロと歩いている姿をみて、「自分とこの犬じゃないみたい（笑）」と思われてしまうほど大変身を遂げた2匹なのでした♪トリマーさんのプロ技、凄いですね！

凄すぎイメチェンに絶賛の声が殺到！

モコモコのアフロヘアーからぬいぐるみのような愛らしいキュルルン姿へと大変身したおうじくんとあんじちゃん。2匹のイメチェンがInstagramに投稿されると、瞬く間に多くのユーザーから大反響！

投稿には「可愛すぎ～♡」「イメチェンしすぎていて、ただただびっくり！」「本当にぬいぐるみだわ♡」といった絶賛の声が殺到しました。

Instagramアカウント『おうじ♡あんじ兄妹 ‍❄ ‍❄』さまを覗くと、これまでのおうじあんじ兄妹の人間味を垣間見せる愛らしい姿をご覧になることができます。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

おうじくん、あんじちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

