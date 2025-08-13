市川染五郎、現代劇ドラマ初出演「かつらがないのが逆に違和感」 湊かなえ氏『人間標本』で おば・松たか子との縁語る
俳優の西島秀俊、歌舞伎俳優の市川染五郎が13日、都内で行われたAmazon MGMスタジオ制作の新ドラマシリーズ『人間標本』の制作発表会見に参加した。
【動画】市川染五郎、湊かなえ作品で現代劇ドラマ初出演「おばの松たか子が『告白』で出演してたので」カツラ無しの演技に違和感「頭が軽いな」
Prime Videoは、Amazon MGMスタジオ制作の新ドラマシリーズ『人間標本』を、12月19日からプライム会員向けに世界配信することを発表（全5話一挙配信）。本作は、『告白』、『母性』、『ユートピア』などの衝撃作で知られるベストセラー作家・湊かなえ氏が、デビュー15周年を記念して書き下ろした同名小説の実写ドラマとなる。“イヤミスの女王”と呼ばれる、湊氏が10年来温めてきた「親の子殺し」というセンセーショナルなテーマの映像化を手掛けるのは、『母性』（2022）でタッグを組んだ名匠・廣木隆一監督。主演は、西島秀俊、息子役として本作が現代劇ドラマ初出演となる歌舞伎俳優・市川染五郎が出演する。
穏やかな表情で狂気の犯行を独自するミステリアスな主人公、榊史朗役を演じるのが西島。数多の国際的評価を受けた『ドライブ・マイカー』（2021）をはじめ、国内外の話題作に出演しキャリアを重ねている。その息子、榊至役には、今年20歳を迎え“歌舞伎界のプリンス”との異名をとる染五郎が。本作が現代劇ドラマ初出演で、西島と“親子役”で初共演をする。
染五郎は「今回、初めて現代劇ドラマに出演させていただきまして、役者としてとても新鮮で、そして濃密な撮影期間を過ごさせていただいた。ようやくこの日を迎えられたことをとても感慨深く、うれしく思っております」と心境を明かした。改めて現代劇ドラマ初挑戦について触れられると「自分にとっても大きな挑戦になるだろうという感覚ではいたんですけれども、やっぱり湊先生の原作も純粋に面白いなって思いました。また、廣木監督のスケール感の中に入らせていただくということで、飛び込んでみたいなという思いでオファーを受けさせていただきました。湊先生とは、私のおばの松たか子が『告白』という作品の実写化で主演をしておりまして、そういった意味でもとてもご縁を感じたという部分もあり、お話を受けさせていただきました」とオファーを受けた経緯を明す。
また、歌舞伎との違いも。「歌舞伎は、ほとんどの場合、着物だったり、化粧も白塗りだったり、かつらを付けている。まず、かつらをつけてないことが、逆に違和感と言いますか…。『頭軽いな』と思い、とても不思議な感覚でした。普段の自分は役との切り替えで、普段の自分のビジュアルとは全く違うビジュアルになった自分を見て役のスイッチが入るような部分がある。ビジュアル的に言えば、その境目があまりないというところがとても不思議な感覚で。初めての新鮮な体験でした」とする。役との切り替えについても言及。「髪型は比較的、少し長めでいた。歌舞伎の場合は短く切らないとかつらに収まらないものですから、あまり伸ばしてることがないので、髪が長い自分を『至だな』と思って。あと、歌舞伎の時に眉を剃ってるもんですから、眉がある自分を見て」と変化を語っていた。
蝶に魅せられた榊史朗は、なぜ息子を含む6人の少年たちを「人間標本」にしたのか。その狂気の犯行の真相は複数の視点によって新たな真実へと姿を変えていく。耽美と狂気の世界観が融合し、禁断の物語が交錯する極上のミステリーサスベンスとなる。
会見には湊氏、廣木監督も参加した。
