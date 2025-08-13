¡ÖÁ°ÅÄÆØ»Ò¤µ¤ó¤ÏÀÅ¤«¤ÊÊý¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Æ²Ä°¦¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×AKB48¿·°æºÌ±Ê¤È²ÖÅÄÍõ°á¤¬ÌÀ¤«¤¹¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¸òÎ®
º¸¤«¤é²ÖÅÄÍõ°á¡¢¿·°æºÌ±Ê
AKB48¤Î66th¥·¥ó¥°¥ë¡ØOh my pumpkin!¡Ù¤¬8·î13Æü¤ËÈ¯Çä¡ª¡¡º£ºî¤ÏAKB48 20¼þÇ¯µÇ°¥·¥ó¥°¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOG¤ä³¤³°¤Î48¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»²²Ã¤¹¤ë¹ë²ÚÈÇ¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£²óÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿18´üÀ¸¡¦¿·°æºÌ±Ê¡Ê¤¢¤é¤¤¡¦¤µ¤¨¡Ë¤È¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÁªÈ´Æþ¤ê¤È¤Ê¤ë19´ü¸¦µæÀ¸¡¦²ÖÅÄÍõ°á¡Ê¤Ï¤Ê¤À¡¦¤á¤¤¡Ë¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ë¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¤³¤ì¤«¤é¤ÎAKB48¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¿·°æ¤µ¤ó¤ÏÁªÈ´Æþ¤ê¤ò¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·°æºÌ±Ê¤È²ÖÅÄÍõ°á¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¿·°æ¡¡Á´ÂÎ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÄ¾Á°¤°¤é¤¤¤Ë»öÌ³½ê¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¼¡¤Î¥·¥ó¥°¥ëÁªÈ´¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¶Ã¤¤¹¤®¤Æ¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£
¤Ç¤âÁ´ÂÎ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤ÏÆ±´ü¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤¹¤´¤¤¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¡¢´ò¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£Æ±´ü¤Ïµã¤¤½¤¦¤Ê¤°¤é¤¤´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡£¤Ç¤â»ä¤¬ÉáÄÌ¤Î´¶¤¸¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤µ¤¨¤Á¤ã¤óµã¤¤¤Æ¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¡¢¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½²ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ï2ÅÙÌÜ¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ç¤¹¤¬¡£
²ÖÅÄ¡¡Á°ºî¤Ï¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¼¡¤ËÆþ¤ì¤ë¤«ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì¾Á°¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ï¤¦¤ì¤·¤¯¤ÆÂ©¤¬»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤ÏÉã¤¬·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¡ÖÁªÈ´¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤è¡×¤Ã¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¤é¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤ê´¶¾ð¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µã¤¤¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡£»ä¤â¤½¤ì¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Æµã¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡½¡½¤¤¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤ÏOG¤È³¤³°¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·°æ¡¡OG¤ÎÊý¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ã¥¹¥ó¾ì¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢µ¤¤µ¤¯¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¤Ï¡Ø²»³Ú¤ÎÆü¡Ù¡ÊTBS¡Ë¤Ç¡Ø¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤È¥·¥å¥·¥å¡Ù¤ò°ì½ï¤ËÈäÏª¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡£¿·¶Ê¤ÎÃæ¤Ë¤â¡Øºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¿¤Á¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¶Ê¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤µ¤¹¤¬¸µÁí´ÆÆÄ¤Ç¤¹¤Í¡£Â¾¤ÎOG¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
²ÖÅÄ¡¡»ä¤Ï¡ØOh my pumpkin!¡Ù¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤µ¤ó¤È¾®·ªÍ°Ê¤µ¤ó¤Î´Ö¤Ç¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø²»³Ú¤ÎÆü¡Ù¤Î¥ê¥Ï¤Ç¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤êÁ°¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤éÁ°ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤Æ¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æµß¤ï¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¡¢Á°ÅÄ¤µ¤ó¤Ã¤ÆÀÅ¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¤ÌÀ¤ë¤¤Êý¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£OG¤ÎÃæ¤Ç¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡£
¿·°æ¡¡²ÃÆþÁ°¤«¤éÁ°ÅÄÆØ»Ò¤µ¤ó¤¬Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¤ªÃãÌÜ¤È¤¤¤¦¤«¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤Êý¤À¤Ê¤È¡£¿¶¤êÉÕ¤±¤È¤«¤â¡Ö¤³¤³¤Ï¤â¤Ã¤È²Ä°¦¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¡½¡½Æ´¤ì¤Î¿Í¤È¤ÏÏÃ¤»¤Þ¤·¤¿¡©
¿·°æ¡¡¤·¤ã¤Ù¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¸À¤¤ÌõMaybe¡Ù¤ÇÁ°ÅÄÆØ»Ò¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢ÌîºÚ¥·¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÁ°ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥È¥Þ¥È°áÁõ¤â¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤ªÏÃ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¾®ÅèÍÛºÚ¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
²ÖÅÄ¡¡¤â¤¦¾®Åè¤µ¤ó¥ï¡¼¥ë¥É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²Ä°¦¤¤¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤¦½Ö´Ö¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡£¥ê¥Ï¤Ç¤â¾®Åè¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¤é¡¢Á´°÷¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¡Ö¤½¤¦¤À¤è¤Í¡¼¡×¤Ã¤Æ¡¢¥À¥ó¥¹¤ÎÀèÀ¸¤â¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡£
¿·°æ¡¡¤¹¤Ã¤«¤ê¾®Åè¤µ¤ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÀèÀ¸¤¬¡Öº£¡¢²¿ÈÖ¡Ê¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ë¡¢¼¡¡¢²¿ÈÖ¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾®Åè¤µ¤óÀìÂ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£¸ÀÍÕ¿ô¤¬Â¿¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ËÄÞº¯¤ò»Ä¤¹¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤Î¶õµ¤´¶¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¸¤ã¤¢»Ø¸¶¤µ¤ó¤Ï¡©
²ÖÅÄ¡¡»ä¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò¤¹¤´¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£Åê¹Æ¤¹¤ë²èÁü¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ê¸¾Ï¤âÁ´Éô¹¥¤¤Ç¡¢Ê¸»ú¤«¤éÅÁ¤ï¤ëÌÌÇò¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤·¡£¥È¡¼¥¯ÎÏ¤Ç¤âÆ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¹¤·¡£
¡½¡½ÏÃ¤»¤Þ¤·¤¿¡©
²ÖÅÄ¡¡¤Ï¤¤¡£º¹¤·Æþ¤ì¤Ë¥«¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ã¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Î¤ª²Û»Ò¤òº¹¤·Æþ¤ì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£»Ø¸¶¤µ¤ó¤Î±Æ¶Á¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥¦¥ï¥µ¤Î¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¡£¡ÖYouTube¸«¤Æ¤Þ¤¹¡×¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¸«¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤«¡£
»Ø¸¶¤µ¤ó¤Ï¥ê¥ÏÃæ¤Ë¥·¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¾Ð¤¤¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤µ¤µ¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤óµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¿·°æ¡¡»Ø¸¶¤µ¤ó¤Ï»ä¤¬½éÁªÈ´¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ö²»³Ú¤ÎÆü¡×¤Î¤È¤¤Ë¡Ö¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤·¤ã¤¬¤à¥·¡¼¥ó¤¬¥«¥á¥é¤ËÈ´¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤½¤³¤ÇÞÕ¿È¤Î¤·¤ã¤¬¤ß¸«¤»¤Æ¤Í¡×¤È¤«¡¢¡ÖÃ»¤¤ÉÃ¿ô¤Ç¤â¤¤¤«¤Ë¥«¥á¥é¤ËÄÞº¯¤ò»Ä¤¹¤«¤¬Âç»ö¤À¤è¡×¤È¤«¡£¤¤¤í¤¤¤í¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½³¤³°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
²ÖÅÄ¡¡¸ÀÍÕ¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤ÆºÇ½é¤Ï¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±¤¸48¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¶Ê¤ò°ì½ï¤Ë¸ý¤º¤µ¤ó¤À¤ê¡£ÀÛ¡Ê¤Ä¤¿¤Ê¡Ë¤¤±Ñ¸ì¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤ê¡£¤Ç¤âºÌ±Ê¤µ¤ó¤ÏÉáÄÌ¤Ë²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¿·°æ¡¡¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Î¤È¤¤È¤«¡¢ÀèÀ¸¤¬¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤Í¡×¤È¤«ÆüËÜ¸ì¤Ç¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÄÌÌõ¤ÎÊý¤¬Ëè²ó¶á¤¯¤Þ¤ÇÍè¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÄÌÌõ¤·¤¿¤ê¡£OG¤ÎÊý¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤«¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¶Á¤¯¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò³¤³°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÅÁ¤¨¤¿¤ê¡£³¤³°¤Î¥³¤â¤¹¤´¤¯Íê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¥³¤Ë¤³¤ì¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¡£
¤¢¤È¡¢¸þ°æÃÏ¡ÊÈþ²»¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖÅØÎÏ¤ÏÉ¬¤ºÊó¤ï¤ì¤ë¡×¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤ò³¤³°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¿¤«¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ö¥É¥ê¥ç¥¯¥Ï¡¼¡¡¥«¥Ê¥é¥º¡¼¡¡¥à¥¯¥ï¥ì¥ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤¿¤«¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦¡¢¤Þ¤¿ÊÑ¤Ê¤Î¤ä¤Ã¤Æ¡Á¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ç¤â³¤³°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Îò¤Ç¸À¤¦¤È»ä¤è¤êÀèÇÚ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤â¿·¤·¤¤»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½²þ¤á¤Æº£¤ÎAKB48¤ÎÎÉ¤µ¤È¤«¤¹¤´¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
²ÖÅÄ¡¡»ä¤Ï²ÃÆþ¤·¤Æ¤Þ¤À1Ç¯È¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬¸Ä¡¹¤Î¤ª»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢·à¾ì¸ø±é¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£¤ÎAKB48¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬ËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¥À¥ó¥¹¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢AKB48¤È¤¤¤¨¤ÐÀÎ¤ÎAKB48¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤ÎAKB48¤ò¿¿¤ÃÀè¤ËÏ¢ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¿·°æ¡¡º£¤ÎAKB48¤Î¶¯¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢Á´°÷¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤È¤¤¤¦1¤Ä¤ÎÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ËOG¤ÎÊý¤ä³¤³°¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»²²Ã¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸½Ìò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤³¤Ë´Å¤¨¤Æ¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î³èÌö¤¬Á´ÂÎ¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤¢¤é¤¿¤á¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
²ÖÅÄ¡¡ÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿ÆóºîÏ¢Â³¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÌµÂÌ¤Ë¤»¤º¡¢AKB48¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤äÇ¯Ëö¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎAKB48¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¿·°æ¡¡º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤ÇÂçÀÚ¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£OG¤ÎÊý¤ä³¤³°¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¨¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ë¤â²þ¤á¤Æº£¤ÎAKB48¤ÎÎÉ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤â±Ñ¸ì¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤â66ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÈÉðÆ»´Û¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¿·°æºÌ±Ê¡Ê¤¢¤é¤¤¡¦¤µ¤¨¡Ë
2005Ç¯10·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È
¿ÈÄ¹162cm¡¡·ì±Õ·¿¡áB·¿
Nickname¡á¤µ¤¨¤Á¤ã¤ó
¸ø¼°X¡Ú@saechan_akb48¡Û
¸ø¼°Instagram¡Ú@saechan_akb48¡Û
¡ü²ÖÅÄÍõ°á¡Ê¤Ï¤Ê¤À¡¦¤á¤¤¡Ë
2005Ç¯6·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È
¿ÈÄ¹152Ñ¡¡·ì±Õ·¿¡áO·¿
nickname=¤á¤¤¤á¤¤
¸ø¼°X¡Ú@mei_hanada¡Û
¸ø¼°Instagram¡Ú@mei_hanada¡Û
¼èºà¡¦Ê¸¡¿´Øº¬¹°¹¯¡¡»£±Æ¡¿¸åÌî½çÌé