横浜流星さん主演で放送中の大河ドラマ『べらぼう』（NHK総合／毎週日曜夜8時ほか）。

【写真】側室・知保の方と向き合う将軍・家治。二人の間には…

第 30 回「人まね歌麿」が8月10日に放送。その最後に流れた第 31 回「我が名は天」の予告が話題になっています。

＊以下「人まね歌麿」の放送内容のネタバレを含みます。

●「人まね歌麿」公式あらすじ

黄表紙の『江戸生艶気樺焼』が売れ、日本橋の耕書堂は開店以来の大盛況となった。

蔦重は狂歌師と絵師が協業した狂歌絵本を手掛けるため、“人まね歌麿”と噂になり始めた歌磨（染谷将太さん）を、今が売り時と判断し起用する。

その後、蔦重は“歌麿ならではの絵”を描いてほしいと新たに依頼するも歌麿は描き方に苦しみ…。

一方、松平定信（井上祐貴さん）は、治済（生田斗真さん）から、公儀の政に参画しないかと誘いを受けて…。

次回予告

＊以下、本編直後に流れた次回予告

「俺はどこの何に向かって怒ればいいのだ！」と新之助の嘆きの声が流れる。

怒声を放つ蔦重。

場面変わって江戸城。幕臣を引き連れて松平定信が進む。

背景に定信の「虎の威を借る狐とはそなたのことだ」との声が流れる。

その下に流れるは＜天に救いを求め＞の文字。

「あやつは天になりたいのよ」

「この私のどこに！」と怒鳴る田沼意次。

「そなたのために言うておる！」と田沼の外戚でもある、老中・松平康福が告げる。

「向こうで喧嘩が！」と伝える町人。

息も絶え絶えの十代将軍・家治が＜御三卿＞のひとつ、一橋徳川家の当主・一橋治済ににじり寄る。

その背景に「あやつは天になりたいのよ」との家治の声が流れる。

涙を浮かべる新之助

狼狽した様子を見せる家治の側室・知保の方。

その横でなぜか笑みを浮かべる家斉の乳母・大崎。

風呂敷包みを手に下町を歩く蔦重。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

蔦重を前に、複雑な表情を浮かべるその妻・ていと歌麿。

「天は見ておられようぞ。正しき者はだれか」との治済の声を背景に、涙を浮かべる新之助、続けて二人の子・とよ坊を背にした妻・ふくの姿が映る。

「待たせたな」

空を見つめながら不気味な笑みを浮かべた治済。

その下に流れるは＜天に全てを奪われる＞の文字。

最後には江戸城の廊下の向こうから「待たせたな」の声とともに、長谷川平蔵が威勢よく姿を見せて――。

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。