【スーパーフォーミュラ】第8戦（決勝・8月10日／スポーツランドSUGO）

【映像】「白煙の中から出てきた」衝撃の大胆アタック

F1テストドライバーも務めたザック・オサリバン（KONDO RACING）が、雨のSUGOでその実力を示す大胆アタックを見せ、中継でも話題となる一幕があった。

ザック・オサリバンは、今年からスーパーフォーミュラ参戦しているルーキーだが、F3ではチャンピオンも経験し、2023年にはF1のウィリアムズ・レーシングでテストドライバーを務めるなど、フォーミュラレースにおいて豊富な経験を持つ。ここまで何度か入賞し、ポイントを獲得しているものの、ドライバーズランキングは15位とやや低迷していた。しかし、難しい雨のコンディションとなったSUGOの第8戦では、その実力が垣間見られるようなオーバーテイク劇を披露した。

オサリバンは、予選8番手からスタートし、6周目に馬の背コーナーで牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）のインへ飛び込み、鮮やかにオーバーテイク。さらに次周には、同じ馬の背コーナーでイゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）のインに大胆に飛び込んだ。しかし、イゴールはそこで失速せず、オサリバンと上手く並走し、SPコーナーでインを取り返してオサリバンの攻撃を防いだ。

オサリバンは、イゴールをオーバーテイクできなかったものの、ウォータースクリーンの立ち上がる視界の悪いコンディションで思い切った飛び込みを見せ、観客を沸かせた。これにはABEMAの解説陣も「目の覚めるような飛び込みでしたね」「すごかったですね。白煙の中から出てきましたよね、青いクルマが」と驚きのコメントを寄せた。（ABEMA『スーパーフォーミュラ2025』／(C)JRP）