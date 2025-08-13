トイプードルが“完全燃焼”！おもちゃで遊び疲れ横たわる姿が「事件現場みたい」「可愛すぎる」と反響
散らかったおもちゃの周りで、まるで力尽きたように横たわるトイプードルの姿が、ネット上で注目を集めている。
「やり切ったおもちゃ職人の姿」というコメントとともに、トイプードルのくるるくんの飼い主（@kurukun0821）が投稿した画像には、フローリングの床に横たわって眠る、くるるくんが写っている。
飼い主によると、撮影前にくるるくんはいろいろなおもちゃで遊んでいたという。隣の部屋にいた飼い主が、急に静かになったことに気づいて目をやると、横たわっている状態だったとのこと。
飼い主は「芸術品を作り上げて力尽きた職人だったり、おもちゃたちとの戦いの末相打ちになったような、そんな戦闘後の姿のようにも見えて笑ってしまいました」と話している。
最近は暑いのでフローリングに転がって寝ていることが多いというくるるくん。とにかく寂しがりやなので、家の中でもなるべく飼い主の近くにいるのだという。
この投稿を見た人からは「事件現場みたいにみえて笑ってしまいました」「可愛すぎる」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA Morning』より）