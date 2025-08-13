散らかったおもちゃの周りで、まるで力尽きたように横たわるトイプードルの姿が、ネット上で注目を集めている。

【映像】力尽きて横たわる「くるるくん」の姿（複数カット）

「やり切ったおもちゃ職人の姿」というコメントとともに、トイプードルのくるるくんの飼い主（@kurukun0821）が投稿した画像には、フローリングの床に横たわって眠る、くるるくんが写っている。

飼い主によると、撮影前にくるるくんはいろいろなおもちゃで遊んでいたという。隣の部屋にいた飼い主が、急に静かになったことに気づいて目をやると、横たわっている状態だったとのこと。

飼い主は「芸術品を作り上げて力尽きた職人だったり、おもちゃたちとの戦いの末相打ちになったような、そんな戦闘後の姿のようにも見えて笑ってしまいました」と話している。

最近は暑いのでフローリングに転がって寝ていることが多いというくるるくん。とにかく寂しがりやなので、家の中でもなるべく飼い主の近くにいるのだという。

この投稿を見た人からは「事件現場みたいにみえて笑ってしまいました」「可愛すぎる」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA Morning』より）