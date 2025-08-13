“投資家”桐谷さん、新たに買った株は？「優待株が4銘柄増えました」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”こと桐谷広人氏（75）が13日、自身のXを更新し、新たに買った銘柄を発表した。
【画像】ちゃんと利益出てる！桐谷さんが買った優待株
Xでは「リンク＆モチベーションが優待再開 チャートの矢印の9年前、優待新設と同時に190円で1000株買いました」と説明。
「12日は優待新設のBUFFALO(5000株注文し100株約定)、安くなったので買ったラクーン、4分割を発表のZACROS(分割後も新100株が100株と同じ優待でお得)も買ったので、1日で優待株が4銘柄増えました」と伝えた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。
バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は5億円超とされる。
