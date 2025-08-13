7·î¤ÎÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ö2.7¡ó¤Î¾å¾º¡× ÀìÌç²È¤Ï¡ÈÁÛÄêÆâ¡É¡ÄÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡È»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¡É¤âº£¸å¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©¡Únews23¡Û
7·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¡¢¿¤ÓÎ¨¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù2.7¡ó¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡È»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¡É¤ò¹¹¿·¤·¤¿Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢ÀìÌç²È¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê8·î12Æü¡Önews23¡×¤ÎÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë
¡ÚÂ®Êó¡ÛÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬»Ë¾å½é¤á¤Æ4Ëü3000±ßÂæ¤Ë °ì»þ500±ßÄ¶ÃÍ¾å¤¬¤ê
Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡¡ÇØ·Ê¤Ë¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É
µ¼Ô¡Ê12Æü¸á¸å3»þÈ¾¤´¤í¡Ë
¡ÖÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥£¡¼¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ï¢µÙÌÀ¤±¤Î12Æü¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÀè½µËö¤è¤ê897±ß¹â¤¤4Ëü2718±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¡¢»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò1Ç¯1¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÏÂ¾Ú·ô¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼Ò¡¡²®ÌîÌÀÉ§ ¼ÒÄ¹
¡ÖËÜÅö¤Ë´¶ÌµÎÌ¤È¤¤¤¦¤«´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¡£¡ÊÆüÊÆ¡Ë´ØÀÇ¤Î¤Û¤¦¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÃåÃÏ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£Åê»ñ²È¤Î°Â¿´´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¡×
³ô²Á¾å¾º¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤ÎÆ°¸þ¤Ç¤¹¡£
ÀÖÂôÎ¼Àµ ·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã
¡ÖÊÆÂ¦³ÕÎ½¤«¤é¤â¡¢º£²ó¤ÎÊÆÂ¦¤Î¼êÂ³¤¤Ï°ä´¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤ÎÇ§¼±¤ÎÉ½ÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
ÆüËÜÂ¦¤ÎÀâÌÀ¤È¿©¤¤°ã¤¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤¬Å¬»þ½¤Àµ¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¡£
¤µ¤é¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤Î´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢°ìÉôÄä»ßÁ¼ÃÖ¤Î90Æü´Ö¤Î±äÄ¹¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ËÇ°×Ëà»¤¤Î·ã²½¤¬ÅöÌÌ²óÈò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Àè¹Ô¤¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬ÏÂ¤é¤¤¤À¤³¤È¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö¤äÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÌÃÊÁ¤¬Çã¤ï¤ì¡¢Ê¿¶Ñ³ô²Á¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯Ëö¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢4Ëü4000±ß¤È¸«¹þ¤ó¤À²®Ìî¼ÒÄ¹¤Ç¤¹¤¬¡Ä
ÂçÏÂ¾Ú·ô¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼Ò¡¡²®ÌîÌÀÉ§ ¼ÒÄ¹
¡Öº£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÊ¹¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¥¢¥á¥ê¥«¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Ï¡ÈÁÛÄêÆâ¡É¡¡º£¸å¤Î³ô²Á¤Ï¡©
¤½¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬µ¤¤òÙæ¤à¥¢¥á¥ê¥«¤Î7·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ2.7¡ó¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾å¾ºÎ¨¤Ï6·î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢»öÁ°¤Î»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤Î2.8¡ó¤ò¤ï¤º¤«¤Ë²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀìÌç²È¤Ï¡¢Êª²Á¾å¾ºÎ¨¤¬ÁÛÄêÈÏ°ÏÆâ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î³ô²Á¤Ë¤â¥×¥é¥¹ºàÎÁ¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¡¡°æ½Ð¿¿¸ã ¥Á¡¼¥Õ³ô¼°¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È
¡Ö¤¢¤¹¤â¾å¾º¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£4Ëü3000±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¸«¹þ¤ß¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¿å½àÅª¤Ë¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤³¿ô½µ´Ö¤Î¾å¾º¥Ô¥Ã¥Á¤âÈó¾ï¤ËÁá¤¤¤Î¤Ç¡¢²áÇ®´¶¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡×