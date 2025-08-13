〈「水に浸かっているので、ホロホロになっちゃうんです」亡くなった人の“一部”が残っていることも…特殊清掃人が語る、熱中症やヒートショックで起きた死の現場〉から続く

特殊清掃人として、これまで2000件以上の依頼を請け負ってきた小島美羽さん。各種メディアで「孤独死」について伝えてきた彼女が、企画・原案を務めたコミックエッセイ『特殊清掃の現場で見たリアルな死』（竹書房）の第1巻を上梓した。

【マンガを読む】酷暑で部屋がサウナ状態に、体液がベッドからフローリングまで染み込んで…「まさかうちの娘が」熱中症による“孤独死”の恐怖

ゴミ屋敷と化した自宅で亡くなる人々は、本当に“孤独”だったのか。コロナ禍で人と人との繋がりが強くなったというのは、なぜなのか。小島さんに詳しく伺った。（全5回の2回目／続きを読む）



小島美羽さん（写真＝本人提供）

◆◆◆

「クロールして移動するしかない」ゴミ屋敷の清掃

――本作では、ゴミ屋敷で「孤独死」された方の現場を清掃するエピソードも取り上げられていました。そういった依頼はよくあるんでしょうか。

小島美羽さん（以下、小島） 私が仕事を始めてからの10年間、変わらずあり続けてますね。玄関開けたらゴミで溢れかえり「どうやって入るんだ」って現場とか。ゴミの中をクロールして移動するしかないようなこともあります。遺体があった“核”の部分までまず到達しなければいけないわけですから。

ゴミ屋敷は「濡れてるタイプ」と「濡れてないタイプ」に分かれるんです。山の中に生ごみ系が含まれるのが「濡れてるタイプ」。それだとゴキブリ類が大量にいるので、作業も遅くなります。私、クロゴキブリが本当に苦手なんですよ。飛ばなくて茶色いチャバネゴキブリは全然平気なんですけど。

――どっちも嫌ですよ……。

小島 ゴミの中から大事な物を見つけなければいけないのも大変で。権利書や思い出の品物、金銭なども残しておかないといけない。だからゴミ屋敷は人も時間もたくさん使います。部屋の大きさにもよりますが、1回につき8人は必要ですね。においを消して片付け完了するまでに1カ月ぐらいはかかります。

――1カ月！

小島 片付けていくうちにリストラ通知書や履歴書が出てきたり、元々は結婚してたけど離婚したんだなとか、この方は心の支えを失って鬱になっちゃったのかなとか、亡くなった方のそういう情報が見えてくるんです。遺族の方にお話を聞くのはもちろん、近所の方もよくお話に来てくれたりするんですよ。それで知ったりして。

でも自宅がゴミ屋敷状態になっているというだけでは、そこに住む方が社会的に孤立しているとは限らないと思います。自分で「片付けてほしい」って清掃を依頼してくる方もいるんですけど、ふつうに綺麗なお姉さんだったり真面目そうなサラリーマンの人だったり。社交性がある人の家でもゴミ屋敷になる時はなるんですよ。人それぞれですよね。

――その人の内面はその人にしかわからないですね。

小島 ちなみに「自分ではなくてきょうだいや家族の家がゴミ屋敷なので片づけてほしい」という依頼も来たりします。でも物の置き場を知っていたり、いつも座る場所が決まっていたり、そういうルーティンというかクセみたいなものから「あ、多分この人の家なんだな」ってわかることもあります。もちろん言わないんですけど。片付けようと思ってる時点で偉いですもんね。

多分コロナで亡くなっているのに…「死因は不明」

――新型コロナウイルスが流行して緊急事態宣言が出されてからは、小島さんのお仕事も影響を受けたんですよね。

小島 仕事内容はほとんど変わらなかったんですけど、依頼時に「死因はコロナではありません」と言われたのに「多分コロナで亡くなったんだろうな」と薄々感じられるような現場がたくさんありました。

当時、遺品整理の仕事は一気に減ったんです。コロナ禍で仕事が休みになったり、リモートワークに切り替わった人たちが自分でやるようになったからだと思います。でも特殊清掃だけはうちに頼む、みたいな方が増えたんですよね。「コロナで亡くなったわけでない」「死因は不明だ」って言うんですけど「うーん？」ってね。

――事前に「コロナで亡くなった」って言うと断る業者もあるんでしょうか。

小島 私たちは断りませんが、まあ、ありますね。遺族側からすると断られるかもしれない、ぼったくられるかもしれないっていう不安もあると思いますが、わかれば準備もできるので正直に言って欲しいです。コロナ禍前から死因が結核だと言わない方もいたりしたので、基本は防毒マスクと消毒を徹底しているんですけど。

――一方で、コロナ禍になって人と人の繋がりがむしろ増えたと感じることもあったとか。

小島 自宅で1人で亡くなった方の遺体は何カ月も発見されないことがよくあるんです。長い時は6カ月以上そのままになってしまうこともあります。でもコロナ禍になって、1人で暮らす家族がコロナで倒れていないか、家で亡くなっていないかって不安に思う人が増えたんでしょうね。発見が早くなりました。

「孤独死」のことをテレビなどで報道してくれたおかげもあって、遠くに住んでいる家族のところに1週間に1回会いに行ったり、頻繁に連絡を取るようになったりした方が増えて。他人事じゃないんだって気付かされたんだと思います。これは良い変化ですよね。

「孤独死」という言葉を使いたくない理由

――ちなみに小島さんは「孤独死」という言葉はあまり使いたくないと考えているんですよね。

小島 そうですね。「孤独死」と言うと“孤独”という言葉がつくので、天涯孤独で寂しい人生だったように感じられますよね。でも遺品整理の仕事をしていると、全然そんなことないってわかるんですよ。結婚してなくて1人だったから「孤独」でかわいそうな人だとは言い切れなくて、友達と旅行に行ったり趣味を楽しんだりしてるんです。電車やアニメがすごく好きだったんだな、とか。

家族に恵まれていても子どもたちが大人になって家を出て配偶者が亡くなったら、1人になってしまうことはあるわけですよね。頻繁に娘息子や孫が遊びに来てくれていても、死って突然やってくるものなので、いつ亡くなるかは分からない。遊びに来てくれたその日の夜とかに亡くなっちゃう人もいるんですよ。

良い人生だったのに、1人で部屋で亡くなったからって「孤独」でかわいそうな人生だったと言われるのは違うと思う。「孤独死」って名称がそれを連想させてるなら「自宅死」でいいんじゃないかって。私たちの会社ではそう呼んでます。

――もっと理解が広がっていくといいですよね。

小島 10年前、私が仕事を始めた頃に比べたら認識はかなり変わってきていると思います。ただ人間って忘れる生き物なので。これからもいろんな人の口から「自宅死」について語られて、どんどん浸透していけばいいですよね。

自分の周りではそんなこと起こらないでしょ、って思っちゃう人がやっぱり多いんです。でも本当に急に起こってしまうものなので。実際、遺族の方に「まさか自分の親族が」って言われることはたまにあります。

本作を読んで「こういうことは起きるんだ」「他人事じゃないんだな」って思ってもらえたら嬉しいです。親や友達がいつ亡くなるかなんてわからない。だからこそ今生きているその人にしてあげたいこととか、一緒にやりたいこととか、後悔なくやっておいてほしいなと思っています。それって自分のためでもあることなので。

〈酷暑で部屋がサウナ状態に、体液がベッドからフローリングまで染み込んで…「まさかうちの娘が」熱中症による“孤独死”の恐怖〉へ続く

（「文春オンライン」編集部）