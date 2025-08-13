サムソナイト×Vexxの限定コラボ♡旅先を彩るアートなスーツケース

サムソナイトが、世界的ビジュアルアーティストVexxとのコラボレーションを発表しました。Vexxの色彩豊かなドゥードルアートをまとった限定C-LITEコレクションは、“Day”と“Night”の2つの世界観で展開。外装だけでなく内装にもアートが広がり、旅をより特別に演出します。2025年8月1日より、銀座のサムソナイト・ブラックレーベル店で数量限定販売されます。

昼と夜、2つの世界観をまとう限定デザイン

今回のコラボでは、ホワイト基調の「Daylight」と、ブラック基調の「Nightfall」という対照的な2デザインを展開。

DaylightにはVexxらしいカラフルで遊び心あふれるキャラクターが描かれ、Nightfallでは光と影が織りなすミステリアスな世界観を表現。

サイズは55cm（95,700円）と75cm（106,700円）の2種類で、内装にもアートが施された特別仕様です。

遊び心たっぷり♡隠されたロゴを探して

スーツケースのアートの中には、サムソナイトのスワールロゴがさりげなく隠されています。旅先での荷物整理のたびに、小さな発見が楽しめるのも魅力のひとつ。

さらに、軽量かつ高耐久のCurv®素材を採用し、なめらかな走行性を実現。アートと機能性を兼ね備えたこのモデルは、旅をファッションの一部として楽しみたい女性にぴったりです。

限定販売で叶える“アートな旅”体験

Samsonite x Vexxコレクションは、2025年8月1日よりサムソナイト・ブラックレーベル銀座店のみで数量限定販売。

特別感あふれるこのアイテムは、所有するだけで旅へのモチベーションを高めてくれます。銀座の洗練された空間で、あなたの旅にぴったりの一本を見つけてみては。

Vexxアートで、旅の始まりから特別に

サムソナイトとVexxの限定コラボは、単なるスーツケースを超えた“持ち歩くアート”体験。昼と夜、2つの表情をまとうデザインは、旅先でのあなたをより魅力的に演出してくれます。

数量限定だからこそ味わえる特別感と、手にした瞬間から始まる新しい旅の物語。次の旅を、このアートなC-LITEとともに出発しませんか？