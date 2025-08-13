高嶋ちさ子、大きくなった16歳息子を公開「イケメンな息子さんですね」「カッコ良いオーラ出てます」
バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子さんは8月12日、自身のInstagramを更新。息子の成長した姿を披露しました。
【写真】高嶋ちさ子の息子の格好いい姿
また「息子ももう16歳、プロの厳しさを身近にみているので、『プロで食べていくのは難しいだろうから、プロみたいに上手いアマチュアになる』とほざいてます。プロを舐めるなと言いたくなりますが。絶対辞めたくないらしいです」と、息子について明かしました。
さらに「親バカですが、息子のチェロを聴いてる時は至福の時です(上手く弾けてる時だけ)」と、息子のチェロの腕前についても褒めています。
コメントでは、「素敵な3日間 息子さんカッコ良いオーラ出てますね」「親バカ 至福の時 最高です」「大好きな息子さんのチェロを聴くなんて幸せな時間なんでしょうね」「息子さんのチェロ辞めたくないという気持ち感動しました」「息子さんからイケメンオーラが漂ってる」「イケメンな息子さんですね」「息子くん、大きくなってきたね」など、さまざまな声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「親バカ 至福の時 最高です」「母校『桐朋学園』の夏のセミナーで息子がお世話になりました」と書き出した高嶋さん。投稿には4枚の写真を載せ、1枚目は息子の後ろ姿、3枚目は息子が料理を食べようとする姿です。成長した様子がうかがえます。
「二日間が無事に終わりました」自身のInstagramで普段は仕事のオフショットをたびたび公開している高嶋さん。1日には「めざましクラシックスサマースペシャルサントリーホールの二日間が無事に終わりました」と報告し、共演したメンバーとの集合ショットを披露しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
