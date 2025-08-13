¡Ö·Ð¸³¤¬É¬¤ºÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë¡×°Û¤Ê¤ë´Ä¶¤Ç¿´¿È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹Ãæ¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤ËÇÉ¸¯Ãæ¤Î°éÀ®2Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¤Îº£
¡¡¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð5¡½1¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ê12Æü¡¢¥«¡¼¥ß¥Ë¡¼¥¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÁª¼êÇÉ¸¯¤Ç¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëµÜÎ¤Í¥¸ãÅê¼ê¤¬¡¢7²ó¤«¤é3ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·1²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£¹çÎ®¸å2»î¹çÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¤³¤ì¤Ç2¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¾å¡¹¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÉ¸¯´ü´Ö¤Ï¸ø¼°Àï½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Ç¡¢µÜÎ¤¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡5Æü¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É12Æü¤Ç1½µ´Ö¡£Åö½é¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¹¤«¤é¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤·¡¢¾¯¤·ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£µå³¦¿ï°ì¤Î»ÜÀß¤ò¸Ø¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÏÅöÁ³°Û¤Ê¤ê¡¢¿·³ãÂÚºß»þ¤Ï¥Û¥Æ¥ëÊë¤é¤·¤À¡£¡Ö»äÀ¸³è¤¬Ìîµå¤è¤êÂçÊÑ¡£Ä«¿©¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤ÇÄ´Ã£¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Å¹¤âÊÄ¤Þ¤ë¤ÎÁá¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡×¡£Ê¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤ÎÁª¼êÎÀ¤Ç¤âÍÈ¤²Êª¤Ê¤É¤Ï¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¤È¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤¹ç¤¦µÜÎ¤¤À¤±¤Ë¡Ö¤¹¤·¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤«¤Ê¡£ÌîºÚ¤Ï²¿¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤â¼«¿È¤Ç³ÎÊÝ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¥Û¥Æ¥ë¶á¤¯¤ÇÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ê¡²¬¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê°Û¤Ê¤ëÆü¡¹¤À¤¬¡¢±¦ÏÓ¤ÏÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤¬É¬¤ºÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¡Ë»ÜÀß¤Ë´Å¤¨¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂ¾¤Ç¤â¡Ê¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ë¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È¡¢Æü¡¹»äÀ¸³è¤Ç¤â¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤â¡¢°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÅìÇÀÂç¤«¤é2024Ç¯¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¡£Æ±Âç3¡Á4Ç¯»þ¤Î1Ç¯¤ÇÌîµåÉô¤ÎÎý½¬°Ê³°¤Ë¤â¼«¤é¥¸¥à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿À®²Ì¤Ç¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÎºÇÂ®¤Ï8¥¥í¤âÁý¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¹â¤¤°Õ¼±¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç°ìÁØ¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï17»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·ËÉ¸æÎ¨0¡¦48¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë»ÙÇÛ²¼Áª¼êÅÐÏ¿¤Ë¸þ¤±¡Ö¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¼«¿®¤â¤¢¤Ã¤¿¡£µå±ãÌÀ¤±¤ÎÎý½¬Æü¤Ç¤Ï1·³¤Î¹çÎ®¤·¤Æ¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤Ë¤âÅÐÈÄ¡£°ÂÂÇÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤â0ËÜ¤ËÉõ¤¸¤ë¤Ê¤É¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÆü¤Ëº£µ¨¤Î»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÄÌÃ£¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Æ±»þ¤Ë¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤ÎÇÉ¸¯¤âÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤ÏËÜÅö¤Ë²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤¿¡£¿·³ã¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤Ã¤Á¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ä¤ë¤È¡×¤Èà¿·Å·ÃÏá¤Ç¤ÎÊ³Æ®¤òÀÀ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÇÉ¸¯´ü´Ö¤Ï»Ä¤êÌó1¥«·îÈ¾¤È¤Ê¤ë¡£¥ª¥Õ¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¡¢¤è¤ê½ÐÎÏ¤Î¹â¤¤¥Õ¥©¡¼¥àºî¤ê¤Ï·ë²Ì¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¡£Ê¿¶ÑµåÂ®¤âºòµ¨¤Ï¡Ö147¥¥í¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï150¥¥í¤°¤é¤¤¡£¤Ç¤â1·³¤Ë¤¤¤¯¤Ë¤ÏÊ¿¶Ñ52¤È¤«53¤Ï¤Ê¤¤¤È¡×¤È¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤âÅêµå¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¤¯¡£¡Ö°ã¤¦°ú¤½Ð¤·¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¡£13Æü¤«¤é¤Ï1·³¤¬¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤ÇÀ¾ÉðÀï¤ËÎ×¤à¤¬¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¥«¡¼¥ß¥Ë¡¼¥¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤â¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆü¡¹´À¤òÎ®¤¹¼ã¥¿¥«¤¬¤¤¤ë¡£