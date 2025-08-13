¡Øµ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤è¤ê¡ÖROBOTº² ¥¬¥ó¥À¥àMk-¶¡Ê¥¨¥¥¡¼¥´»ÅÍÍ¡Ë ver. A.N.I.M.E.¡×¤¬ÅÐ¾ì - TAMASHII NATION 2025³«ºÅµÇ°
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤è¤ê¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE MS¡ä RX-178 ¥¬¥ó¥À¥àMk-II¡Ê¥¨¥¥¡¼¥´»ÅÍÍ¡Ë ver. A.N.I.M.E. -Z¥¬¥ó¥À¥à40¼þÇ¯-¡×(11,000±ß)¤ò¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTAMASHII NATION 2025¡×¤Î³«ºÅµÇ°¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Øµ¡Æ°Àï»ÎZ¥¬¥ó¥À¥à¡Ù40¼þÇ¯¤ÎÇ¯¤Ë¡¢¡ÖROBOTº² ¥¬¥ó¥À¥àMk-¶¡Ê¥¨¥¥¡¼¥´»ÅÍÍ¡Ë ver. A.N.I.M.E.¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ver. A.N.I.M.E.²ÄÆ°¤òÆâÂ¢¡£ËÜÂÎ¿§¤ÎºÌÅÙ¤òÍî¤È¤·¡¢¥Þ¡¼¥¥ó¥°¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¸ÂÄê»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥¬¥ó¥À¥àMk-¶¡Ê¥¨¥¥¡¼¥´»ÅÍÍ¡Ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤ÈÀìÍÑÂæºÂ¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤ÆCLUB TAMASHII MEMBERS¤Î²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤ËÀè¹ÔÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¡£²ñ°÷¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀèÃåÈÎÇä¤ÈÃêÁªÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¡£¾ÜºÙ¤Ï¡ÖTAMASHII NATION 2025 ³«ºÅµÇ°¾¦ÉÊ¡×ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
