FRUITS ZIPPER松本かれん、生誕記念イベント延期「体調回復を優先し」【全文】
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの公式Xが、12日に更新。13日に実施予定だった、メンバーの松本かれんの生誕記念オンライン特典会について、松本の体調回復を優先し、延期すると発表した。
【画像】FRUITS ZIPPER松本かれん生誕記念イベント延期
Xでは「明日8月13日に開催を予定しておりました松本かれん生誕記念オンライン特典会は、松本かれんの体調回復を優先し、延期とさせていただきます。楽しみにお待ちいただいていた皆さまには、ご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます」と伝えられた。
■全文
【お知らせ】
明日8月13日に開催を予定しておりました松本かれん生誕記念オンライン特典会は、松本かれんの体調回復を優先し、延期とさせていただきます。
楽しみにお待ちいただいていた皆さまには、ご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。
振替日は8月18日（月）を予定しております。
何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
【画像】FRUITS ZIPPER松本かれん生誕記念イベント延期
Xでは「明日8月13日に開催を予定しておりました松本かれん生誕記念オンライン特典会は、松本かれんの体調回復を優先し、延期とさせていただきます。楽しみにお待ちいただいていた皆さまには、ご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます」と伝えられた。
■全文
【お知らせ】
明日8月13日に開催を予定しておりました松本かれん生誕記念オンライン特典会は、松本かれんの体調回復を優先し、延期とさせていただきます。
楽しみにお待ちいただいていた皆さまには、ご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。
振替日は8月18日（月）を予定しております。
何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。