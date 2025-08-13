１９８８年ソウル五輪のシンクロナイズドスイミング（現アーティスティックスイミング）でソロ・デュエット銅メダルの小谷実可子さんが、娘の女優・宮下結衣との親子ショットを披露した。

１３日のインスタグラムで「娘の１９回目のバースデー 夏は仕事で留守が多く、なかなかハッピーバースデーできないのですが、今年は前半留守していた分、今日は久しぶりにおうちでお祝いすることができました」とつづり、１２日の誕生日を家族で祝うショットを投稿。

「不二家のショートケーキ サーティワンバラエティパックアイス 明月堂の葛バー、、、大好物に囲まれて、プレゼントはスタバカード！ 鉄板シリーズのバースデー、あと何年お祝いできるかなぁ、、、」と成長していく娘への思いをつづり、フォロワーは「娘さんのお誕生日おめでとうございます」「敵な１年になりますように」と祝福した。

宮下は１２日のＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）で生放送に初出演。小谷さんの娘であると紹介され、スタジオやネットで「え〜！」「可愛すぎる」「お母さんの面影がある」と反響を呼んだ。ＮＨＫ高校講座「数学Ａ」（金曜・午前１０時２０分）のレギュラーを務めているほか、女優としてＴＢＳ系「ラストマン―全盲の捜査官―」、日本テレビ系「なんで私が神説教」などに出演した。