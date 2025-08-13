お笑いトリオ、安田大サーカスのクロちゃん（48）が11日放送されたテレビ朝日系「くりぃむナンタラ」（月曜午後11時45分）に出演。自身が「アイツ嫌い」とこぼしていた芸人を、実名で暴露される一幕があった。

この日、同番組ではお笑いトリオ、安田大サーカスのクロちゃんについて「クロちゃんを知ろう」というタイトルで深堀りするクイズなどの企画を放送した。

クイズの正解などは、クロちゃんに毎日LINEで人生相談する仲というほど親しく、よく知るという元AKBのタレント福留光帆（21）が発表することになった。

トークの中で、同じ事務所の後輩のお笑いタレント、ヒコロヒーがクロちゃんについて「お笑い論とか芸能界でとかテレビでの立ち回りとかを、たまにお酒が進むと説いてくれるんですよ。後輩たちに」と明かした。

それをうけ、福留も「めちゃくちゃ（そうしたことを）やってくれてます。（福留が出演した）番組での“立ち回りが良かった”とか。でも、私以外にもけっこう、“この人の立ち回りが良くない”とかっていうのも（言ってくる）」と話した。

ヒコロヒーが「最近やったら誰？」と突っ込むと、福留は「（お笑いトリオ）四千頭身の都築（拓紀）さんです」と“暴露”。クロちゃんはすかさず「言うなよ！ 言うなよ！」と立ち上がって絶叫した。

くりぃむしちゅー有田哲平が「なんでその人のこと悪く言うの？」と聞くと、福留は「“アイツはダメだ。俺は元々アイツが嫌いだった”みたいな。で、その嫌いになったエピソードとかもいっぱい教えてくれる。けっこう嫌いな理由がちゃんとあったりとか…」と説明した。

動揺したクロちゃんは「三千頭身で…」とトリオ名を間違えてよく分からない言い訳を始め、有田から「もういいです！」とシャットダウンされ、スタジオは笑いが起きていた。