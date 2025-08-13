スマートＤ、今期経常を20％上方修正・最高益予想を上乗せ

スマートドライブ <5137> [東証Ｇ] が8月13日昼(11:30)に決算を発表。25年9月期第3四半期累計(24年10月-25年6月)の連結経常利益は前年同期比81.3％増の2億4300万円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の2億8800万円→3億4600万円(前期は1億7100万円)に20.1％上方修正し、増益率が68.4％増→2.0倍に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常利益も従来予想の1億4200万円→2億円(前年同期は1億0200万円)に40.8％増額し、増益率が39.2％増→96.1％増に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比49.2％増の9700万円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の12.0％→15.3％に上昇した。



