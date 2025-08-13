『超時空要塞マクロス』「DX超合金 VF-1S アーマードバルキリー(ロイ・フォッカースペシャル)」がスペシャルカラーで登場 - TAMASHII NATION 2025開催記念
バンダイスピリッツは、『超時空要塞マクロス』より「DX超合金 VF-1S アーマードバルキリー（ロイ・フォッカースペシャル）」(39,600円)を、フィギュアイベント「TAMASHII NATION 2025」の開催記念商品として発売する。
「ロイ・フォッカー」の幻のアーマード装備が遂に商品化。劇中に登場することはなかったものの、放映当時には各所で商品化された「VF−1J」以外のアーマードバルキリー。
今回は特別仕様として、「TAMASII NATION2020」で展示された「VF−1S」専用のカラーリングのアーマードパーツで登場する。
バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にてCLUB TAMASHII MEMBERSの会員を対象に先行販売を実施。会員ステージによって先着販売と抽選販売を行う。詳細は「TAMASHII NATION 2025 開催記念商品」特設ページにて。
(C)1982 BIGWEST
